В Киеве раскрыли коварный план на переговорах с Россией
Welt: Киев тянет переговоры в надежде дождаться окончания зимы
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, находясь на Украине, отметил, что власти Киева намеренно задерживают мирные переговоры, чтобы дождаться конца зимы.
"Их (Киевских властей. — Прим. Ред.) позиция такова: в данный момент мир Украине якобы совсем не выгоден, поэтому необходимо пережить суровую зиму и потом все будет иначе. <…> Вот к чему все сводится", — пояснил он.
По мнению Ваннера, в Киеве достаточно много представителей, которых можно назвать "ястребами". Эти люди заинтересованы в продолжении конфликта с Россией и часто делают провокационные заявления.
"Тем не менее, в этом вопросе следует проявлять терпение и не всегда воспринимать озвученные слова буквально", — отметил корреспондент.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля состоялись конфиденциальные переговоры рабочей группы в Абу-Даби, где участвовали представители Москвы, Киева и Вашингтона. На повестке был обсужден мирный план, предложенный США, по нерешенным вопросам.
\По данным иностранных СМИ, изначально американская инициатива включала передачу контроля над Донбассом Москве, признание его и Крыма как российских территорий, замораживание большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза и запрет на размещение иностранных войск и дальнобойного оружия на Украине.
Этим переговорам предшествовала встреча президента Владимира Путина с делегацией под руководством спецпосланника Стивена Уиткоффа. Как отметили в Кремле, США признали необходимость решения территориального вопроса по формуле, одобренной на саммите на Аляске, для достижения стабильного урегулирования. Вывод ВСУ из Донбасса — важное условие, выдвинутое Москвой.