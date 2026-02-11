https://1prime.ru/20260211/ukraina-867368356.html

В Киеве раскрыли коварный план на переговорах с Россией

В Киеве раскрыли коварный план на переговорах с Россией

МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, находясь на Украине, отметил, что власти Киева намеренно задерживают мирные переговоры, чтобы дождаться конца зимы."Их (Киевских властей. — Прим. Ред.) позиция такова: в данный момент мир Украине якобы совсем не выгоден, поэтому необходимо пережить суровую зиму и потом все будет иначе. <…> Вот к чему все сводится", — пояснил он.По мнению Ваннера, в Киеве достаточно много представителей, которых можно назвать "ястребами". Эти люди заинтересованы в продолжении конфликта с Россией и часто делают провокационные заявления. "Тем не менее, в этом вопросе следует проявлять терпение и не всегда воспринимать озвученные слова буквально", — отметил корреспондент. Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля состоялись конфиденциальные переговоры рабочей группы в Абу-Даби, где участвовали представители Москвы, Киева и Вашингтона. На повестке был обсужден мирный план, предложенный США, по нерешенным вопросам. \По данным иностранных СМИ, изначально американская инициатива включала передачу контроля над Донбассом Москве, признание его и Крыма как российских территорий, замораживание большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза и запрет на размещение иностранных войск и дальнобойного оружия на Украине. Этим переговорам предшествовала встреча президента Владимира Путина с делегацией под руководством спецпосланника Стивена Уиткоффа. Как отметили в Кремле, США признали необходимость решения территориального вопроса по формуле, одобренной на саммите на Аляске, для достижения стабильного урегулирования. Вывод ВСУ из Донбасса — важное условие, выдвинутое Москвой.

