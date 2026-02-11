Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве раскрыли коварный план на переговорах с Россией - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260211/ukraina-867368356.html
В Киеве раскрыли коварный план на переговорах с Россией
В Киеве раскрыли коварный план на переговорах с Россией - 11.02.2026, ПРАЙМ
В Киеве раскрыли коварный план на переговорах с Россией
Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, находясь на Украине, отметил, что власти Киева намеренно задерживают мирные переговоры, чтобы дождаться конца... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T05:10+0300
2026-02-11T05:10+0300
мировая экономика
украина
москва
киев
владимир путин
стив уиткофф
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, находясь на Украине, отметил, что власти Киева намеренно задерживают мирные переговоры, чтобы дождаться конца зимы."Их (Киевских властей. — Прим. Ред.) позиция такова: в данный момент мир Украине якобы совсем не выгоден, поэтому необходимо пережить суровую зиму и потом все будет иначе. &lt;…&gt; Вот к чему все сводится", — пояснил он.По мнению Ваннера, в Киеве достаточно много представителей, которых можно назвать "ястребами". Эти люди заинтересованы в продолжении конфликта с Россией и часто делают провокационные заявления. "Тем не менее, в этом вопросе следует проявлять терпение и не всегда воспринимать озвученные слова буквально", — отметил корреспондент. Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля состоялись конфиденциальные переговоры рабочей группы в Абу-Даби, где участвовали представители Москвы, Киева и Вашингтона. На повестке был обсужден мирный план, предложенный США, по нерешенным вопросам. \По данным иностранных СМИ, изначально американская инициатива включала передачу контроля над Донбассом Москве, признание его и Крыма как российских территорий, замораживание большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза и запрет на размещение иностранных войск и дальнобойного оружия на Украине. Этим переговорам предшествовала встреча президента Владимира Путина с делегацией под руководством спецпосланника Стивена Уиткоффа. Как отметили в Кремле, США признали необходимость решения территориального вопроса по формуле, одобренной на саммите на Аляске, для достижения стабильного урегулирования. Вывод ВСУ из Донбасса — важное условие, выдвинутое Москвой.
https://1prime.ru/20260210/ukraina-867344744.html
https://1prime.ru/20260210/plan-867354262.html
https://1prime.ru/20260209/svo-867304475.html
украина
москва
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b21b49c35fc258668a990d275dda3fc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, москва, киев, владимир путин, стив уиткофф, всу
Мировая экономика, УКРАИНА, МОСКВА, Киев, Владимир Путин, Стив Уиткофф, ВСУ
05:10 11.02.2026
 
В Киеве раскрыли коварный план на переговорах с Россией

Welt: Киев тянет переговоры в надежде дождаться окончания зимы

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, находясь на Украине, отметил, что власти Киева намеренно задерживают мирные переговоры, чтобы дождаться конца зимы.
"Их (Киевских властей. — Прим. Ред.) позиция такова: в данный момент мир Украине якобы совсем не выгоден, поэтому необходимо пережить суровую зиму и потом все будет иначе. <…> Вот к чему все сводится", — пояснил он.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
"Завтра днем": на Западе предупредили Украину о решающем событии
Вчера, 07:14
По мнению Ваннера, в Киеве достаточно много представителей, которых можно назвать "ястребами". Эти люди заинтересованы в продолжении конфликта с Россией и часто делают провокационные заявления.
"Тем не менее, в этом вопросе следует проявлять терпение и не всегда воспринимать озвученные слова буквально", — отметил корреспондент.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля состоялись конфиденциальные переговоры рабочей группы в Абу-Даби, где участвовали представители Москвы, Киева и Вашингтона. На повестке был обсужден мирный план, предложенный США, по нерешенным вопросам.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Новый план Европы по Украине вызвал изумление на Западе
Вчера, 16:57
\По данным иностранных СМИ, изначально американская инициатива включала передачу контроля над Донбассом Москве, признание его и Крыма как российских территорий, замораживание большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза и запрет на размещение иностранных войск и дальнобойного оружия на Украине.
Этим переговорам предшествовала встреча президента Владимира Путина с делегацией под руководством спецпосланника Стивена Уиткоффа. Как отметили в Кремле, США признали необходимость решения территориального вопроса по формуле, одобренной на саммите на Аляске, для достижения стабильного урегулирования. Вывод ВСУ из Донбасса — важное условие, выдвинутое Москвой.
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
"Могут просто разрушить". Запад предложил новый план действий на Украине
9 февраля, 07:14
 
Мировая экономикаУКРАИНАМОСКВАКиевВладимир ПутинСтив УиткоффВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала