"Безумие": в США пришли в ужас от решения ЕС по Украине
украина
владимир зеленский
виктор орбан
ес
в мире
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Американский журналист Томас Фази выразил в соцсети Х обеспокоенность по поводу возможного досрочного вступления Украины в Европейский союз, считая, что это может его разрушить. Так он отреагировал на статью в Politico, в которой говорится о намерениях европейских стран предложить Украине присоединение к альянсу до завершения всех необходимых реформ. "Безумие. Хорошие новости в том, что это практически точно уничтожит ЕС", — отметил он с иронией. Ранее в публикации сообщалось, что "беспрецедентный" план предполагает предоставление Украине частичного членства в ЕС уже в следующем году. По информации источников издания, последняя версия документа получила неофициальное название "Обратное расширение", так как предполагает вступление стран в Евросоюз на начальной стадии выполнения критериев, а не при их полном соблюдении. В конце января президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз принять страну в 2027 году. Однако германский канцлер Фридрих Мерц отверг эту возможность как нереальную. Также против быстрого принятия страны высказался и австрийский лидер Кристиан Штокер. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан добавил, что в обозримом будущем в его стране не будет парламента, который поддержит присоединение Украины к ЕС.
