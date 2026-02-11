https://1prime.ru/20260211/ukraina-867369573.html

На Украине майнер криптовалют нанес убытки электроснабжающей компании

2026-02-11T06:15+0300

украина

денис шмыгаль

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Майнер криптовалют в Житомирской области на Украине нанес убытки электроснабжающей компании на 207,6 тысячи долларов, сообщила национальная полиция Украины. "Более 9 миллионов гривен (207,6 тысячи долларов – ред.) убытков электроснабжающей компании… Житомирские полицейские разоблачили подпольные майнинг-фермы в двух районах области… установили причастность 41-летнего киевлянина к воровству электроэнергии", - говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным ведомства, фигурант организовал криптоферму еще в 2021 году в собственном доме в Житомирской области. В течение почти четырех лет он создавал криптовалюту, а за электроэнергию платил, как обычный бытовой потребитель. Как сообщила полиция, в 2024 году он арендовал еще одно помещение на окраине Житомира и получил доступ к трансформаторной подстанции с необходимой мощностью. Чтобы уменьшить затраты на электроэнергию и увеличить доходы, майнер оборудовал счетчик специальным устройством, позволяющим дистанционно блокировать процесс учета потребленной электроэнергии и искажать процесс обработки информации поставщиком услуг. По данным ведомства, мужчине предъявлены обвинения по уголовным статьям: похищение электрической энергии путем блокирования процесса учета счетчиком потребленного электричества, что нанесло ущерб в больших размерах; несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных и информационно-коммуникационных систем и сетей, совершенное в условиях военного положения, что привело к блокированию и искажению процесса обработки информации и причинило значительный ущерб; мошенничество, совершенное в особо крупных размерах. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.

