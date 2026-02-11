Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ощутит на себе". В США рассказали о готовящемся ударе по Украине - 11.02.2026
https://1prime.ru/20260211/ukraina-867384839.html
"Ощутит на себе". В США рассказали о готовящемся ударе по Украине
"Ощутит на себе". В США рассказали о готовящемся ударе по Украине - 11.02.2026, ПРАЙМ
"Ощутит на себе". В США рассказали о готовящемся ударе по Украине
Введение очередного пакета санкций Евросоюза против России, в частности ограничений на импорт удобрений, ухудшит положение Киева, пишет американское издание... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T15:42+0300
2026-02-11T15:42+0300
запад
кая каллас
сша
киев
владимир путин
forbes
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860368194_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2b81099f168e37605048e1f53122de03.jpg
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Введение очередного пакета санкций Евросоюза против России, в частности ограничений на импорт удобрений, ухудшит положение Киева, пишет американское издание Forbes. "То, что плохо для России в экономическом плане, плохо и для США, и, как следствие, может еще больше ухудшить ситуацию для Украины", — сообщается в материале.Автор статьи отметил, что запрет на российские удобрения со стороны ЕС окажет негативное экономическое влияние на сельскохозяйственных производителей по всему миру, включая США, что может повлиять на поддержку Киева из-за возросших расходов. "Если американская экономика ощутит на себе последствия антироссийских санкций в помощь Украине, то логично предположить, что США станут менее щедрыми по отношению к Киеву", — заключил автор материала. В конце января руководитель европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что в рамках 20-го пакета санкций ЕС против России рассматривается полное прекращение морских сервисов и введение различных ограничений в отношении удобрений. В России неоднократно заявляли, что страна сможет справиться с санкционным давлением, которое Запад начал применять несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает смелости признать провал своих санкционных действий. В самих западных странах также часто звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный урон мировой экономике. По его словам, основная задача Запада — ухудшить условия жизни миллионов людей.
запад
сша
киев
запад, кая каллас, сша, киев, владимир путин, forbes, ес
ЗАПАД, Кая Каллас, США, Киев, Владимир Путин, Forbes, ЕС
15:42 11.02.2026
 
"Ощутит на себе". В США рассказали о готовящемся ударе по Украине

Forbes: санкции ЕС против РФ могут ухудшить ситуацию для Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Киев. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Введение очередного пакета санкций Евросоюза против России, в частности ограничений на импорт удобрений, ухудшит положение Киева, пишет американское издание Forbes.
"То, что плохо для России в экономическом плане, плохо и для США, и, как следствие, может еще больше ухудшить ситуацию для Украины", — сообщается в материале.
Автор статьи отметил, что запрет на российские удобрения со стороны ЕС окажет негативное экономическое влияние на сельскохозяйственных производителей по всему миру, включая США, что может повлиять на поддержку Киева из-за возросших расходов.
"Если американская экономика ощутит на себе последствия антироссийских санкций в помощь Украине, то логично предположить, что США станут менее щедрыми по отношению к Киеву", — заключил автор материала.
В конце января руководитель европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что в рамках 20-го пакета санкций ЕС против России рассматривается полное прекращение морских сервисов и введение различных ограничений в отношении удобрений.
В России неоднократно заявляли, что страна сможет справиться с санкционным давлением, которое Запад начал применять несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает смелости признать провал своих санкционных действий. В самих западных странах также часто звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный урон мировой экономике. По его словам, основная задача Запада — ухудшить условия жизни миллионов людей.
ЗАПАД Кая Каллас США Киев Владимир Путин Forbes ЕС
 
 
Заголовок открываемого материала