https://1prime.ru/20260211/ukraina-867384839.html
"Ощутит на себе". В США рассказали о готовящемся ударе по Украине
"Ощутит на себе". В США рассказали о готовящемся ударе по Украине - 11.02.2026, ПРАЙМ
"Ощутит на себе". В США рассказали о готовящемся ударе по Украине
Введение очередного пакета санкций Евросоюза против России, в частности ограничений на импорт удобрений, ухудшит положение Киева, пишет американское издание... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T15:42+0300
2026-02-11T15:42+0300
2026-02-11T15:42+0300
запад
кая каллас
сша
киев
владимир путин
forbes
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860368194_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2b81099f168e37605048e1f53122de03.jpg
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Введение очередного пакета санкций Евросоюза против России, в частности ограничений на импорт удобрений, ухудшит положение Киева, пишет американское издание Forbes. "То, что плохо для России в экономическом плане, плохо и для США, и, как следствие, может еще больше ухудшить ситуацию для Украины", — сообщается в материале.Автор статьи отметил, что запрет на российские удобрения со стороны ЕС окажет негативное экономическое влияние на сельскохозяйственных производителей по всему миру, включая США, что может повлиять на поддержку Киева из-за возросших расходов. "Если американская экономика ощутит на себе последствия антироссийских санкций в помощь Украине, то логично предположить, что США станут менее щедрыми по отношению к Киеву", — заключил автор материала. В конце января руководитель европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что в рамках 20-го пакета санкций ЕС против России рассматривается полное прекращение морских сервисов и введение различных ограничений в отношении удобрений. В России неоднократно заявляли, что страна сможет справиться с санкционным давлением, которое Запад начал применять несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает смелости признать провал своих санкционных действий. В самих западных странах также часто звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный урон мировой экономике. По его словам, основная задача Запада — ухудшить условия жизни миллионов людей.
https://1prime.ru/20260210/frg-867363069.html
https://1prime.ru/20260210/neft-867348420.html
https://1prime.ru/20260210/es-867330494.html
запад
сша
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860368194_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ef810f81f727cba053ecca13e3a69420.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, кая каллас, сша, киев, владимир путин, forbes, ес
ЗАПАД, Кая Каллас, США, Киев, Владимир Путин, Forbes, ЕС
"Ощутит на себе". В США рассказали о готовящемся ударе по Украине
Forbes: санкции ЕС против РФ могут ухудшить ситуацию для Украины