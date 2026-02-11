https://1prime.ru/20260211/ukraina-867384839.html

Введение очередного пакета санкций Евросоюза против России, в частности ограничений на импорт удобрений, ухудшит положение Киева, пишет американское издание... | 11.02.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860368194_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2b81099f168e37605048e1f53122de03.jpg

МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Введение очередного пакета санкций Евросоюза против России, в частности ограничений на импорт удобрений, ухудшит положение Киева, пишет американское издание Forbes. "То, что плохо для России в экономическом плане, плохо и для США, и, как следствие, может еще больше ухудшить ситуацию для Украины", — сообщается в материале.Автор статьи отметил, что запрет на российские удобрения со стороны ЕС окажет негативное экономическое влияние на сельскохозяйственных производителей по всему миру, включая США, что может повлиять на поддержку Киева из-за возросших расходов. "Если американская экономика ощутит на себе последствия антироссийских санкций в помощь Украине, то логично предположить, что США станут менее щедрыми по отношению к Киеву", — заключил автор материала. В конце января руководитель европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что в рамках 20-го пакета санкций ЕС против России рассматривается полное прекращение морских сервисов и введение различных ограничений в отношении удобрений. В России неоднократно заявляли, что страна сможет справиться с санкционным давлением, которое Запад начал применять несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает смелости признать провал своих санкционных действий. В самих западных странах также часто звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный урон мировой экономике. По его словам, основная задача Запада — ухудшить условия жизни миллионов людей.

