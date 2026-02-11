Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в январе 2026 года - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260211/vakansii-867367171.html
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в январе 2026 года
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в январе 2026 года - 11.02.2026, ПРАЙМ
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в январе 2026 года
Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в январе 2026 года стали сварщик с зарплатой 267 тысяч рублей в месяц, дата-сайентист - 250 тысяч рублей, а также... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T03:02+0300
2026-02-11T03:02+0300
экономика
финансы
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867367171.jpg?1770768138
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в январе 2026 года стали сварщик с зарплатой 267 тысяч рублей в месяц, дата-сайентист - 250 тысяч рублей, а также DevOps-инженер - 216 тысяч рублей, следует из данных сервиса hh.ru, подготовленных для РИА Новости. "В январе 2026 года медиана предлагаемых зарплат в вакансиях сварщиков составила 267 300 рублей, в вакансиях дата-сайентистов - 250 000 рублей, в вакансиях DevOps-инженеров - 216 800 рублей", - сказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, слова которой приводит пресс-служба сервиса. Уточняется, что в январе соискателям было предложено около 160 тысяч вакансий с зарплатой выше 200 000 рублей, это на 109% превышает аналогичный показатель прошлого года. "Также в топ-5 вошли агенты по недвижимости (203 000 рублей) и геологи (197 900 рублей). Предложения для этих специалистов сегодня в среднем в 2,5-3 раза выше, чем медианная предлагаемая зарплата по стране в целом — в январе она составила 81 310 рублей", - отметила Игнатова, добавив, что в лидеры по уровню предлагаемых доходов чаще всего попадают дефицитные специальности, а также профессии, предполагающие работу вахтовым методом или в сложных климатических условиях.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, общество
Экономика, Финансы, Общество
03:02 11.02.2026
 
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в январе 2026 года

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в январе 2026 года

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в январе 2026 года стали сварщик с зарплатой 267 тысяч рублей в месяц, дата-сайентист - 250 тысяч рублей, а также DevOps-инженер - 216 тысяч рублей, следует из данных сервиса hh.ru, подготовленных для РИА Новости.
"В январе 2026 года медиана предлагаемых зарплат в вакансиях сварщиков составила 267 300 рублей, в вакансиях дата-сайентистов - 250 000 рублей, в вакансиях DevOps-инженеров - 216 800 рублей", - сказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, слова которой приводит пресс-служба сервиса.
Уточняется, что в январе соискателям было предложено около 160 тысяч вакансий с зарплатой выше 200 000 рублей, это на 109% превышает аналогичный показатель прошлого года.
"Также в топ-5 вошли агенты по недвижимости (203 000 рублей) и геологи (197 900 рублей). Предложения для этих специалистов сегодня в среднем в 2,5-3 раза выше, чем медианная предлагаемая зарплата по стране в целом — в январе она составила 81 310 рублей", - отметила Игнатова, добавив, что в лидеры по уровню предлагаемых доходов чаще всего попадают дефицитные специальности, а также профессии, предполагающие работу вахтовым методом или в сложных климатических условиях.
 
ЭкономикаФинансыОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала