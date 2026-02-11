Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Владелец "Вкусно - и точка" сомневается в возвращении McDonald's - 11.02.2026, ПРАЙМ
Владелец "Вкусно - и точка" сомневается в возвращении McDonald's
2026-02-11T06:09+0300
2026-02-11T06:21+0300
бизнес
россия
рф
александр говор
"вкусно - и точка"
mcdonald's
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Владелец "Вкусно - и точка" Александр Говор сомневается в возвращении ушедшего с рынка РФ в 2022 году McDonald's, потому что, по его мнению, это невыгодно. "Мое личное мнение: не думаю, что на сегодняшний день это даже просто выгодно. Это же опцион. У нас с ними есть определенные договоренности, они подписаны. Обязательства, которые я на себя взял, я должен был выполнить через два года. Я выполнил их через полтора - на полгода раньше", - заявил Говор газете РБК. Он добавил, что россияне привыкли к "Вкусно - и точка", и потока гостей, как раньше, у McDonald's не будет. Говор также уточнил, что сейчас McDonald's не общается со "Вкусно - и точка". Американская сеть фастфуда McDonald's в 2022 году ушла с рынка РФ, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору. Он управляет ресторанами под брендом "Вкусно - и точка". "Вкусно - и точка" - ведущая сеть общественного питания, насчитывающая более 920 предприятий в 65 субъектах РФ. Большинство продукции сеть получает от более чем 100 отечественных поставщиков.
бизнес, россия, рф, александр говор, "вкусно - и точка", mcdonald's
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Александр Говор, "Вкусно - и точка", McDonald's
06:09 11.02.2026 (обновлено: 06:21 11.02.2026)
 
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Владелец "Вкусно - и точка" Александр Говор сомневается в возвращении ушедшего с рынка РФ в 2022 году McDonald's, потому что, по его мнению, это невыгодно.
"Мое личное мнение: не думаю, что на сегодняшний день это даже просто выгодно. Это же опцион. У нас с ними есть определенные договоренности, они подписаны. Обязательства, которые я на себя взял, я должен был выполнить через два года. Я выполнил их через полтора - на полгода раньше", - заявил Говор газете РБК.
Он добавил, что россияне привыкли к "Вкусно - и точка", и потока гостей, как раньше, у McDonald's не будет. Говор также уточнил, что сейчас McDonald's не общается со "Вкусно - и точка".
Американская сеть фастфуда McDonald's в 2022 году ушла с рынка РФ, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору. Он управляет ресторанами под брендом "Вкусно - и точка". "Вкусно - и точка" - ведущая сеть общественного питания, насчитывающая более 920 предприятий в 65 субъектах РФ. Большинство продукции сеть получает от более чем 100 отечественных поставщиков.
 
Заголовок открываемого материала