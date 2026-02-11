https://1prime.ru/20260211/voennye-867370766.html

Российские военные уничтожили чешскую РСЗО Vampire в Харьковской области

2026-02-11T06:58+0300

МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Российские военнослужащие в Харьковской области выявили и уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire чешского производства, которая использовалась ВСУ для обстрелов территории Белгородской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "В Харьковской области наши бойцы выявили и уничтожили очередную РСЗО Vampire чешского производства, которая осуществляла обстрелы Белгородской области"- сообщил источник.

общество , россия, харьковская область, белгородская область, всу