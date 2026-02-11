https://1prime.ru/20260211/voennye-867370766.html
Российские военные уничтожили чешскую РСЗО Vampire в Харьковской области
Российские военные уничтожили чешскую РСЗО Vampire в Харьковской области - 11.02.2026
Российские военные уничтожили чешскую РСЗО Vampire в Харьковской области
Российские военнослужащие в Харьковской области выявили и уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire чешского производства, которая... | 11.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Российские военнослужащие в Харьковской области выявили и уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire чешского производства, которая использовалась ВСУ для обстрелов территории Белгородской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В Харьковской области наши бойцы выявили и уничтожили очередную РСЗО Vampire чешского производства, которая осуществляла обстрелы Белгородской области"- сообщил источник.
Российские военные уничтожили чешскую РСЗО Vampire в Харьковской области
Российские военные уничтожили РСЗО Vampire чешского производства в Харьковской области