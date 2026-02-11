Володин призвал взять тарифы ЖКХ под особый контроль
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Все депутаты Госдумы разделяют позицию о том, что тарифы ЖКХ необходимо взять под особый контроль, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"Позиция всех депутатов Государственной Думы: надо брать тарифы под особый контроль. И мы в связи с этим приняли решение наделить дополнительными полномочиями Федеральную антимонопольную службу, потому что региональные энергетические комиссии, принимая решение о росте тарифов, зачастую делают это необоснованно. Мы понимаем одинаково обстановку и людей защищаем от чрезмерных повышений тарифов. Или все-таки у кого-то есть иная точка зрения? Тогда ее обоснуйте", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба ГД.
Он напомнил, что распоряжением правительства РФ утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.
"По субъектам Российской Федерации первое повышение прошло с 1 января на 1,7% и связано с ростом НДС. Все остальное, коллеги, надо брать под контроль, надо анализировать, надо смотреть обоснованность и постараться сделать все, чтобы защитить наших граждан", - подчеркнул председатель Госдумы.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о расширении полномочий ФАС России в части контроля за тарифообразованием, а также об ужесточении ответственности для руководителей региональных органов регулирования цен и тарифов.