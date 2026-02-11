Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия не оставит без ответа действия с активами в Японии, заявил посол - 11.02.2026
Россия не оставит без ответа действия с активами в Японии, заявил посол
ТОКИО, 11 фев – ПРАЙМ. Россия не оставит без ответа любые противоправные действия в отношении своих активов в Японии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Токио Николай Ноздрев. "Любые несогласованные операции с активами Российской Федерации, включая их блокировку, использование доходов, а также конфискацию, являются грубым нарушением международного права, в том числе принципов суверенного равенства государств, иммунитета государственной собственности", - отметил глава диппредставительства. По его словам, такие действия нанесут ущерб и репутации Японии как эмитенту одной из резервных валют, а также окажут негативное воздействие на мировую финансовую систему. "Что касается нашего возможного ответа, могу заверить: никакие противоправные действия – в случае их реализации – безнаказанными не останутся", - подчеркнул посол.
россия, мировая экономика, япония, рф, токио
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, РФ, Токио
15:28 11.02.2026
 
Россия не оставит без ответа действия с активами в Японии, заявил посол

Посол Ноздрев: Россия не оставит без ответа любые действия с активами в Японии

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России (справа) и Японии
Государственные флаги России (справа) и Японии - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Государственные флаги России (справа) и Японии. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
ТОКИО, 11 фев – ПРАЙМ. Россия не оставит без ответа любые противоправные действия в отношении своих активов в Японии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Токио Николай Ноздрев.
"Любые несогласованные операции с активами Российской Федерации, включая их блокировку, использование доходов, а также конфискацию, являются грубым нарушением международного права, в том числе принципов суверенного равенства государств, иммунитета государственной собственности", - отметил глава диппредставительства.
По его словам, такие действия нанесут ущерб и репутации Японии как эмитенту одной из резервных валют, а также окажут негативное воздействие на мировую финансовую систему.
"Что касается нашего возможного ответа, могу заверить: никакие противоправные действия – в случае их реализации – безнаказанными не останутся", - подчеркнул посол.
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЯПОНИЯРФТокио
 
 
