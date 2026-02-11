https://1prime.ru/20260211/yaponiya-867383899.html
Россия не оставит без ответа действия с активами в Японии, заявил посол
Россия не оставит без ответа действия с активами в Японии, заявил посол - 11.02.2026, ПРАЙМ
Россия не оставит без ответа действия с активами в Японии, заявил посол
Россия не оставит без ответа любые противоправные действия в отношении своих активов в Японии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Токио Николай Ноздрев. | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T15:28+0300
2026-02-11T15:28+0300
2026-02-11T15:28+0300
экономика
россия
мировая экономика
япония
рф
токио
https://cdnn.1prime.ru/img/82673/59/826735939_0:538:1729:1510_1920x0_80_0_0_41628a0fca5f2a2ab966e843a82779bb.jpg
ТОКИО, 11 фев – ПРАЙМ. Россия не оставит без ответа любые противоправные действия в отношении своих активов в Японии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Токио Николай Ноздрев. "Любые несогласованные операции с активами Российской Федерации, включая их блокировку, использование доходов, а также конфискацию, являются грубым нарушением международного права, в том числе принципов суверенного равенства государств, иммунитета государственной собственности", - отметил глава диппредставительства. По его словам, такие действия нанесут ущерб и репутации Японии как эмитенту одной из резервных валют, а также окажут негативное воздействие на мировую финансовую систему. "Что касается нашего возможного ответа, могу заверить: никакие противоправные действия – в случае их реализации – безнаказанными не останутся", - подчеркнул посол.
https://1prime.ru/20260207/premer-867265718.html
япония
рф
токио
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82673/59/826735939_0:376:1729:1672_1920x0_80_0_0_67852ba03db0089431d35cf4e9ebd277.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, япония, рф, токио
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, РФ, Токио
Россия не оставит без ответа действия с активами в Японии, заявил посол
Посол Ноздрев: Россия не оставит без ответа любые действия с активами в Японии
ТОКИО, 11 фев – ПРАЙМ. Россия не оставит без ответа любые противоправные действия в отношении своих активов в Японии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Токио Николай Ноздрев.
"Любые несогласованные операции с активами Российской Федерации, включая их блокировку, использование доходов, а также конфискацию, являются грубым нарушением международного права, в том числе принципов суверенного равенства государств, иммунитета государственной собственности", - отметил глава диппредставительства.
По его словам, такие действия нанесут ущерб и репутации Японии
как эмитенту одной из резервных валют, а также окажут негативное воздействие на мировую финансовую систему.
"Что касается нашего возможного ответа, могу заверить: никакие противоправные действия – в случае их реализации – безнаказанными не останутся", - подчеркнул посол.
Премьер Японии назвала отсутствие мирного договора с Россией обидным