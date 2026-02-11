Россия не оставит без ответа действия с активами в Японии, заявил посол

https://1prime.ru/20260211/yaponiya-867383899.html

2026-02-11T15:28+0300

ТОКИО, 11 фев – ПРАЙМ. Россия не оставит без ответа любые противоправные действия в отношении своих активов в Японии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Токио Николай Ноздрев. "Любые несогласованные операции с активами Российской Федерации, включая их блокировку, использование доходов, а также конфискацию, являются грубым нарушением международного права, в том числе принципов суверенного равенства государств, иммунитета государственной собственности", - отметил глава диппредставительства. По его словам, такие действия нанесут ущерб и репутации Японии как эмитенту одной из резервных валют, а также окажут негативное воздействие на мировую финансовую систему. "Что касается нашего возможного ответа, могу заверить: никакие противоправные действия – в случае их реализации – безнаказанными не останутся", - подчеркнул посол.

