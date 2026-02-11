Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань на Мосбирже в среду почти не меняется к рублю - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260211/yuan--867386476.html
Юань на Мосбирже в среду почти не меняется к рублю
Юань на Мосбирже в среду почти не меняется к рублю - 11.02.2026, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже в среду почти не меняется к рублю
Курс китайской валюты по отношению в среду стабилизируется ниже 11,2 рубля в ожидании рынком пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T16:20+0300
2026-02-11T16:20+0300
экономика
рынок
торги
рф
сша
риком-траст
ук альфа-капитал
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению в среду стабилизируется ниже 11,2 рубля в ожидании рынком пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.00 мск стабилизировался около уровня предыдущего закрытия 11,16 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,13-11,20 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,38 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,934 против 6,911 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,3%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,08 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Юань на Мосбирже по отношению к рублю в среду колеблется в узком диапазоне около уровня предыдущего закрытия. При этом игроки рынка ожидают пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке и продолжают обращать внимание на высокие ставки по юаням в последние дни. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +12,77% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +3% на предыдущих торгах. Таким образом, показатель остается на максимуме с ноября 2024 года. "Несмотря на сезонное снижение потребительского спроса на иностранную валюту в начале года, фундаментальные факторы продолжают оказывать давление на курс российской национальной валюты", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком-траст". Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.04 мск росла на 2,1%, до 70,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 96,7 пункта. ПРОГНОЗЫ Консенсус-прогноз склоняется к сохранению ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 16%, хотя часть аналитиков допускает снижение до 15,5%, говорит Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Сигналы регулятора также указывают на возможную паузу. Сохранение ставки укрепит рубль краткосрочно, снижение создаст обратный эффект. Оптимальный сценарий - плавное движение в коридоре: экспортёры сохраняют маржу, внутренние цены управляемы, регулятор балансирует между производителями и сдерживанием инфляции. В ближайшие дни ожидается диапазон 76,5-78,5 рубля за доллар", - говорит он. Рассматриваемая регулятором возможность снижения ключевой ставки может ускорить динамику ослабления национальной валюты, также считает Попова из ИК "Риком-траст".
https://1prime.ru/20260211/stavka--867385010.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, рф, сша, риком-траст, ук альфа-капитал
Экономика, Рынок, Торги, РФ, США, РИКОМ-ТРАСТ, УК Альфа-Капитал
16:20 11.02.2026
 
Юань на Мосбирже в среду почти не меняется к рублю

Юань на Мосбирже в среду мало меняется к рублю перед решением ЦБ по ставке

© fotolia.com / Wellford TillerКитайский юань
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Китайский юань. Архивное фото
© fotolia.com / Wellford Tiller
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению в среду стабилизируется ниже 11,2 рубля в ожидании рынком пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.00 мск стабилизировался около уровня предыдущего закрытия 11,16 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,13-11,20 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,38 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,934 против 6,911 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,3%.
На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,08 рубля.
РУБЛЬ В БОКОВИКЕ
Юань на Мосбирже по отношению к рублю в среду колеблется в узком диапазоне около уровня предыдущего закрытия. При этом игроки рынка ожидают пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке и продолжают обращать внимание на высокие ставки по юаням в последние дни.
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +12,77% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +3% на предыдущих торгах. Таким образом, показатель остается на максимуме с ноября 2024 года.
"Несмотря на сезонное снижение потребительского спроса на иностранную валюту в начале года, фундаментальные факторы продолжают оказывать давление на курс российской национальной валюты", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком-траст".
Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.04 мск росла на 2,1%, до 70,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 96,7 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Консенсус-прогноз склоняется к сохранению ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 16%, хотя часть аналитиков допускает снижение до 15,5%, говорит Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"Сигналы регулятора также указывают на возможную паузу. Сохранение ставки укрепит рубль краткосрочно, снижение создаст обратный эффект. Оптимальный сценарий - плавное движение в коридоре: экспортёры сохраняют маржу, внутренние цены управляемы, регулятор балансирует между производителями и сдерживанием инфляции. В ближайшие дни ожидается диапазон 76,5-78,5 рубля за доллар", - говорит он.
Рассматриваемая регулятором возможность снижения ключевой ставки может ускорить динамику ослабления национальной валюты, также считает Попова из ИК "Риком-траст".
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
В России снизилась средняя ставка по трехмесячным вкладам
15:46
 
ЭкономикаРынокТоргиРФСШАРИКОМ-ТРАСТУК Альфа-Капитал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала