Юань на Мосбирже в среду почти не меняется к рублю

экономика

рынок

торги

рф

сша

риком-траст

ук альфа-капитал

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению в среду стабилизируется ниже 11,2 рубля в ожидании рынком пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.00 мск стабилизировался около уровня предыдущего закрытия 11,16 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,13-11,20 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,38 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,934 против 6,911 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,3%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,08 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Юань на Мосбирже по отношению к рублю в среду колеблется в узком диапазоне около уровня предыдущего закрытия. При этом игроки рынка ожидают пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке и продолжают обращать внимание на высокие ставки по юаням в последние дни. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +12,77% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +3% на предыдущих торгах. Таким образом, показатель остается на максимуме с ноября 2024 года. "Несмотря на сезонное снижение потребительского спроса на иностранную валюту в начале года, фундаментальные факторы продолжают оказывать давление на курс российской национальной валюты", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком-траст". Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.04 мск росла на 2,1%, до 70,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 96,7 пункта. ПРОГНОЗЫ Консенсус-прогноз склоняется к сохранению ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 16%, хотя часть аналитиков допускает снижение до 15,5%, говорит Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Сигналы регулятора также указывают на возможную паузу. Сохранение ставки укрепит рубль краткосрочно, снижение создаст обратный эффект. Оптимальный сценарий - плавное движение в коридоре: экспортёры сохраняют маржу, внутренние цены управляемы, регулятор балансирует между производителями и сдерживанием инфляции. В ближайшие дни ожидается диапазон 76,5-78,5 рубля за доллар", - говорит он. Рассматриваемая регулятором возможность снижения ключевой ставки может ускорить динамику ослабления национальной валюты, также считает Попова из ИК "Риком-траст".

рф

сша

