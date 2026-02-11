https://1prime.ru/20260211/yuan-867374232.html

Юань в начале торгов среды стабилизируется

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды почти не меняется относительно уровня предыдущего закрытия - 11,16 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск стабилизировался около уровня закрытия вторника, 11,16 рубля.

