https://1prime.ru/20260211/yuan-867374232.html
Юань в начале торгов среды стабилизируется
Юань в начале торгов среды стабилизируется - 11.02.2026, ПРАЙМ
Юань в начале торгов среды стабилизируется
Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды почти не меняется относительно уровня предыдущего закрытия - 11,16 рубля, следует из данных Московской... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T10:05+0300
2026-02-11T10:05+0300
2026-02-11T10:09+0300
экономика
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды почти не меняется относительно уровня предыдущего закрытия - 11,16 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск стабилизировался около уровня закрытия вторника, 11,16 рубля.
https://1prime.ru/20260211/rynok--867371711.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8576f189f9103ee432f463143d1a6448.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги
Юань в начале торгов среды стабилизируется
Курс юаня в начале торгов среды стабилизируется в районе 11,16 рубля
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды почти не меняется относительно уровня предыдущего закрытия - 11,16 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск стабилизировался около уровня закрытия вторника, 11,16 рубля.
Российский рынок акций повышается в среду утром