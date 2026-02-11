Курс юаня на Мосбирже снизился на копейку

https://1prime.ru/20260211/yuan-867394767.html
Рубль по итогам торгов среды немного вырос по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,15 рубля, следует из данных Московской биржи. | 11.02.2026
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды немного вырос по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,15 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 1 копейку и составил 11,15 рубля.
