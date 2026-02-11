Закрытия аэропорта "Домодедово" не будет, заявил гендиректор "Шереметьево"

https://1prime.ru/20260211/zakrytie-867365583.html
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Закрытия аэропорта "Домодедово" не будет, есть задача от правительства обеспечить его безубыточность, заявил журналистам гендиректор "Шереметьево" Михаил Василенко.
Ранее на этой неделе дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" - ООО "Перспектива" - подписала договор о покупке "Домодедово". Василенко заявлял, что аэропорт является разрозненным активом с убытками около 10 миллиардов рублей в год и долговой нагрузкой 75 миллиардов рублей.
"Закрытия аэропорта не будет. Правительство поставило задачу - обеспечить его нормальное функционирование и безубыточность", - сказал Василенко.
