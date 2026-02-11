https://1prime.ru/20260211/zakrytie-867365583.html

Закрытия аэропорта "Домодедово" не будет, заявил гендиректор "Шереметьево"

11.02.2026

Закрытия аэропорта "Домодедово" не будет, заявил гендиректор "Шереметьево"

Закрытия аэропорта "Домодедово" не будет, есть задача от правительства обеспечить его безубыточность, заявил журналистам гендиректор "Шереметьево" Михаил... | 11.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Закрытия аэропорта "Домодедово" не будет, есть задача от правительства обеспечить его безубыточность, заявил журналистам гендиректор "Шереметьево" Михаил Василенко. Ранее на этой неделе дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" - ООО "Перспектива" - подписала договор о покупке "Домодедово". Василенко заявлял, что аэропорт является разрозненным активом с убытками около 10 миллиардов рублей в год и долговой нагрузкой 75 миллиардов рублей. "Закрытия аэропорта не будет. Правительство поставило задачу - обеспечить его нормальное функционирование и безубыточность", - сказал Василенко.

