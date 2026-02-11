https://1prime.ru/20260211/zatraty-867365943.html

Затраты банков из топ-10 на ИТ выросли до 27% операционных расходов

Затраты банков из топ-10 на ИТ выросли до 27% операционных расходов

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Затраты российских банков из топ-10 на ИТ в 2025 году выросли и составили в среднем 27% операционных расходов, в 2024 году данный показатель был на уровне 26%, сообщается в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА". "По итогам 2024 года у топ-10 банков ИТ-затраты составляли в среднем 26% операционных расходов, а в 2025 году показатель вырос до 27%. У банков, занимающих с 11‑й по 50‑ю позицию, доля ИТ-расходов увеличилась с 21% в 2024 году и до 23% в 2025, а у банков с 51‑го по 100‑е место – с 22 до 29% соответственно", - говорится в обзоре. Также рост расходов на ИТ затронул и банки вне топ-100, они увеличились с 19 до 21% в 2025 году. Отмечается, что рост доли ИТ-расходов в 2025 году подтверждает дальнейшее усиление роли ИТ-функции в операционной модели банков. Согласно прогнозным значениям банков на 2026 год в кредитных организациях с 11-го по 50-е место и с 51-го по 100-е ожидается стабилизация доли ИТ-расходов в операционных затратах (на уровне 23 и 29% соответственно), что может свидетельствовать о переходе данных сегментов к режиму более сбалансированного бюджетирования после роста в 2025 году. Вместе с тем у банков из топ-10 показатель увеличивается с 27% в 2025 году до 29% в 2026 году, что подтверждает сохранение высокого уровня технологической интенсивности операционной модели крупнейших игроков, считает рейтинговое агентство. "В целом прогноз на 2026 год характеризуется закреплением доли ИТ-расходов на достигнутых уровнях при сохранении дифференциации по масштабам банков и их технологическим стратегиям", - также отмечается в обзоре.

бизнес, финансы