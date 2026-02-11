https://1prime.ru/20260211/zelenskiy-867369352.html
"Уже привыкли": в Киеве испугались новой выходки Зеленского
"Уже привыкли": в Киеве испугались новой выходки Зеленского
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале заявил, что Владимир Зеленский проявляет безразличие к проблемам украинцев, возникшим из-за ударов ВС России."Ну, конечно, ракет Patriot не будет, но ему это уже <…> (Все равно. — Прим. Ред.), потому что я же говорю, они уже привыкли, ну, одним городом украинским больше, одним меньше. Ну, боже мой, это вообще имеет уже значение?" — задался он вопросом, комментируя отсутствие у киевского режима боеприпасов для систем ПВО.Соскин также отметил, что Зеленскому важнее произносить обнадеживающие речи в условиях кризиса даже в Киеве и продолжать получать финансовую помощь от партнеров. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва стремится к устойчивому разрешению конфликта, без временных перемирий. По мнению главы государства, ключевым условием является устранение коренных причин, таких как угрозы национальной безопасности, вызванные расширением НАТО, и притеснение русскоговорящих жителей Украины.
