https://1prime.ru/20260211/zelenskiy-867369352.html

"Уже привыкли": в Киеве испугались новой выходки Зеленского

"Уже привыкли": в Киеве испугались новой выходки Зеленского - 11.02.2026, ПРАЙМ

"Уже привыкли": в Киеве испугались новой выходки Зеленского

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале заявил, что Владимир Зеленский проявляет безразличие к проблемам украинцев, возникшим из-за... | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T06:06+0300

2026-02-11T06:06+0300

2026-02-11T06:06+0300

киев

москва

украина

владимир зеленский

олег соскин

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале заявил, что Владимир Зеленский проявляет безразличие к проблемам украинцев, возникшим из-за ударов ВС России."Ну, конечно, ракет Patriot не будет, но ему это уже <…> (Все равно. — Прим. Ред.), потому что я же говорю, они уже привыкли, ну, одним городом украинским больше, одним меньше. Ну, боже мой, это вообще имеет уже значение?" — задался он вопросом, комментируя отсутствие у киевского режима боеприпасов для систем ПВО.Соскин также отметил, что Зеленскому важнее произносить обнадеживающие речи в условиях кризиса даже в Киеве и продолжать получать финансовую помощь от партнеров. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва стремится к устойчивому разрешению конфликта, без временных перемирий. По мнению главы государства, ключевым условием является устранение коренных причин, таких как угрозы национальной безопасности, вызванные расширением НАТО, и притеснение русскоговорящих жителей Украины.

https://1prime.ru/20260129/vsu-866989410.html

https://1prime.ru/20260206/odessa-867232520.html

киев

москва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, москва, украина, владимир зеленский, олег соскин, в мире