Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уже привыкли": в Киеве испугались новой выходки Зеленского - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260211/zelenskiy-867369352.html
"Уже привыкли": в Киеве испугались новой выходки Зеленского
"Уже привыкли": в Киеве испугались новой выходки Зеленского - 11.02.2026, ПРАЙМ
"Уже привыкли": в Киеве испугались новой выходки Зеленского
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале заявил, что Владимир Зеленский проявляет безразличие к проблемам украинцев, возникшим из-за... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T06:06+0300
2026-02-11T06:06+0300
киев
москва
украина
владимир зеленский
олег соскин
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале заявил, что Владимир Зеленский проявляет безразличие к проблемам украинцев, возникшим из-за ударов ВС России."Ну, конечно, ракет Patriot не будет, но ему это уже &lt;…&gt; (Все равно. — Прим. Ред.), потому что я же говорю, они уже привыкли, ну, одним городом украинским больше, одним меньше. Ну, боже мой, это вообще имеет уже значение?" — задался он вопросом, комментируя отсутствие у киевского режима боеприпасов для систем ПВО.Соскин также отметил, что Зеленскому важнее произносить обнадеживающие речи в условиях кризиса даже в Киеве и продолжать получать финансовую помощь от партнеров. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва стремится к устойчивому разрешению конфликта, без временных перемирий. По мнению главы государства, ключевым условием является устранение коренных причин, таких как угрозы национальной безопасности, вызванные расширением НАТО, и притеснение русскоговорящих жителей Украины.
https://1prime.ru/20260129/vsu-866989410.html
https://1prime.ru/20260206/odessa-867232520.html
киев
москва
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киев, москва, украина, владимир зеленский, олег соскин, в мире
Киев, МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Олег Соскин, В мире
06:06 11.02.2026
 
"Уже привыкли": в Киеве испугались новой выходки Зеленского

Соскин обвинил Зеленского в том, что он не заботится ни о людях, ни о городах

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале заявил, что Владимир Зеленский проявляет безразличие к проблемам украинцев, возникшим из-за ударов ВС России.
"Ну, конечно, ракет Patriot не будет, но ему это уже <…> (Все равно. — Прим. Ред.), потому что я же говорю, они уже привыкли, ну, одним городом украинским больше, одним меньше. Ну, боже мой, это вообще имеет уже значение?" — задался он вопросом, комментируя отсутствие у киевского режима боеприпасов для систем ПВО.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
"Это конец": депутат Рады рассказал о нападении ВСУ на Белоруссию
29 января, 05:56
Соскин также отметил, что Зеленскому важнее произносить обнадеживающие речи в условиях кризиса даже в Киеве и продолжать получать финансовую помощь от партнеров.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва стремится к устойчивому разрешению конфликта, без временных перемирий. По мнению главы государства, ключевым условием является устранение коренных причин, таких как угрозы национальной безопасности, вызванные расширением НАТО, и притеснение русскоговорящих жителей Украины.
Одесса - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
В США сделали неожиданное заявление об Одессе после переговоров
6 февраля, 06:53
 
КиевМОСКВАУКРАИНАВладимир ЗеленскийОлег СоскинВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала