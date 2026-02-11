https://1prime.ru/20260211/zelenskiy-867387676.html
"Прямо по гражданским". Действия Зеленского вызвали недовольство на Западе
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал Владимира Зеленского за атаки на гражданское население России."Зеленский использует западное вооружение для прямых атак против гражданских целей", — написал он.Финский политик назвал позорным молчание глав западных стран об украинских атаках, которые он описал как государственный терроризм.Губернатор Курской области Александр Хинштейн в среду сообщил, что ВСУ 19 раз за сутки применили артиллерию для обстрелов отселенных приграничных районов региона, было сбито 43 вражеских беспилотника различного типа.
