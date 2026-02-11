Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Прямо по гражданским". Действия Зеленского вызвали недовольство на Западе - 11.02.2026
"Прямо по гражданским". Действия Зеленского вызвали недовольство на Западе
"Прямо по гражданским". Действия Зеленского вызвали недовольство на Западе - 11.02.2026, ПРАЙМ
"Прямо по гражданским". Действия Зеленского вызвали недовольство на Западе
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал Владимира Зеленского за атаки на гражданское население России. | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T17:05+0300
2026-02-11T17:05+0300
общество
запад
владимир зеленский
александр хинштейн
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал Владимира Зеленского за атаки на гражданское население России."Зеленский использует западное вооружение для прямых атак против гражданских целей", — написал он.Финский политик назвал позорным молчание глав западных стран об украинских атаках, которые он описал как государственный терроризм.Губернатор Курской области Александр Хинштейн в среду сообщил, что ВСУ 19 раз за сутки применили артиллерию для обстрелов отселенных приграничных районов региона, было сбито 43 вражеских беспилотника различного типа.
запад
общество, запад, владимир зеленский, александр хинштейн, всу
Общество , ЗАПАД, Владимир Зеленский, Александр Хинштейн, ВСУ
"Прямо по гражданским". Действия Зеленского вызвали недовольство на Западе

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал Владимира Зеленского за атаки на гражданское население России.
"Зеленский использует западное вооружение для прямых атак против гражданских целей", — написал он.
Финский политик назвал позорным молчание глав западных стран об украинских атаках, которые он описал как государственный терроризм.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн в среду сообщил, что ВСУ 19 раз за сутки применили артиллерию для обстрелов отселенных приграничных районов региона, было сбито 43 вражеских беспилотника различного типа.
Общество ЗАПАД Владимир Зеленский Александр Хинштейн ВСУ
 
 
