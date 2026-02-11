https://1prime.ru/20260211/zelenskiy-867387676.html

"Прямо по гражданским". Действия Зеленского вызвали недовольство на Западе

"Прямо по гражданским". Действия Зеленского вызвали недовольство на Западе - 11.02.2026, ПРАЙМ

"Прямо по гражданским". Действия Зеленского вызвали недовольство на Западе

Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал Владимира Зеленского за атаки на гражданское население России. | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T17:05+0300

2026-02-11T17:05+0300

2026-02-11T17:05+0300

общество

запад

владимир зеленский

александр хинштейн

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал Владимира Зеленского за атаки на гражданское население России."Зеленский использует западное вооружение для прямых атак против гражданских целей", — написал он.Финский политик назвал позорным молчание глав западных стран об украинских атаках, которые он описал как государственный терроризм.Губернатор Курской области Александр Хинштейн в среду сообщил, что ВСУ 19 раз за сутки применили артиллерию для обстрелов отселенных приграничных районов региона, было сбито 43 вражеских беспилотника различного типа.

https://1prime.ru/20260210/zelenskiy-867355665.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , запад, владимир зеленский, александр хинштейн, всу