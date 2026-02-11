https://1prime.ru/20260211/zelenskiy-867387940.html
"Тяжелый удар". Во Франции рассказали, что случилось с Зеленским
Президент США Дональд Трамп решил избавиться от Владимира Зеленского, пишет лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. | 11.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп решил избавиться от Владимира Зеленского, пишет лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Тяжелый удар по Зеленскому, <…>. Хочет ли Трамп избавиться от Зеленского, препятствующего миру? Похоже на то!" — так французский политик отреагировал на публикацию Financial Times.Филиппо также счел статью газеты катастрофической не только для самого Зеленского, но и для президента Франции Эммануэля Макрона и других "еврофашистов".FT в среду сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Газета со ссылкой на украинских и западных чиновников также писала, что парламент Украины в марте и апреле будет вносить необходимые правовые изменения, чтобы позволить провести выборы в страны в условиях военного положения.Позже источник в окружении Зеленского опроверг информацию Financial Times о подготовке к проведению выборов на Украине.
