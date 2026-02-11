https://1prime.ru/20260211/zelenskiy-867387940.html

"Тяжелый удар". Во Франции рассказали, что случилось с Зеленским

"Тяжелый удар". Во Франции рассказали, что случилось с Зеленским - 11.02.2026, ПРАЙМ

"Тяжелый удар". Во Франции рассказали, что случилось с Зеленским

Президент США Дональд Трамп решил избавиться от Владимира Зеленского, пишет лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T17:08+0300

2026-02-11T17:08+0300

2026-02-11T17:08+0300

общество

мировая экономика

франция

украина

владимир зеленский

дональд трамп

financial times

эммануэль макрон

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg

МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп решил избавиться от Владимира Зеленского, пишет лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Тяжелый удар по Зеленскому, <…>. Хочет ли Трамп избавиться от Зеленского, препятствующего миру? Похоже на то!" — так французский политик отреагировал на публикацию Financial Times.Филиппо также счел статью газеты катастрофической не только для самого Зеленского, но и для президента Франции Эммануэля Макрона и других "еврофашистов".FT в среду сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Газета со ссылкой на украинских и западных чиновников также писала, что парламент Украины в марте и апреле будет вносить необходимые правовые изменения, чтобы позволить провести выборы в страны в условиях военного положения.Позже источник в окружении Зеленского опроверг информацию Financial Times о подготовке к проведению выборов на Украине.

https://1prime.ru/20260211/norvegiya-867387796.html

https://1prime.ru/20260211/zelenskiy-867387676.html

франция

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, франция, украина, владимир зеленский, дональд трамп, financial times, эммануэль макрон, сша