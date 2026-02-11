Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия остается надежным поставщиком зерна на Ближний Восток, заявил посол - 11.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260211/zerno-867372377.html
Россия остается надежным поставщиком зерна на Ближний Восток, заявил посол
Россия остается надежным поставщиком зерна на Ближний Восток, заявил посол - 11.02.2026, ПРАЙМ
Россия остается надежным поставщиком зерна на Ближний Восток, заявил посол
Россия остается самым надежным поставщиком зерна в страны Ближнего Востока, тем самым играя важную роль в обеспечении продовольственной безопасности региона,... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T08:55+0300
2026-02-11T08:56+0300
экономика
сельское хозяйство
ближний восток
иордания
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863072108_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_d91ae58569ade99575bb01894e859237.jpg
БЕЙРУТ, 11 фев - ПРАЙМ. Россия остается самым надежным поставщиком зерна в страны Ближнего Востока, тем самым играя важную роль в обеспечении продовольственной безопасности региона, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иордании Глеб Десятников. "Никто из крупных мировых производителей зерна не в состоянии на текущем этапе выступить таким же надежным и ответственным, как Москва, исполнителем своих обязательств перед региональными потребителями. Поэтому воспринимаем эту нашу работу как часть миссии по поддержанию глобальной продовольственной безопасности", - сказал РИА Новости Десятников. Говоря конкретно об поставках зерна в Иорданию, посол отметил, что в диалоге с Амманом Москва неизменно подтверждает свою заинтересованность и готовность наращивать поставки сельскохозяйственной продукции из России, в первую очередь зерновых. Десятников напомнил, что Хашимитское Королевство, как и многие другие страны Ближнего Востока, является одним из ключевых потребителей российских пшеницы и ячменя. В 2025 году Россия поставила в Королевство 120 тысяч тонн этой продукции. "Будем делать все необходимое, чтобы наши продукты шли на рынок Королевства стабильно и в требуемых объемах", - добавил он.
https://1prime.ru/20260130/zerno-867065693.html
ближний восток
иордания
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863072108_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_8d91b1c605ed626b2c462fe118e0e046.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, ближний восток, иордания, москва
Экономика, Сельское хозяйство, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИОРДАНИЯ, МОСКВА
08:55 11.02.2026 (обновлено: 08:56 11.02.2026)
 
Россия остается надежным поставщиком зерна на Ближний Восток, заявил посол

Десятников: Россия остается самым надежным поставщиком зерна на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкЗерно
Зерно - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Зерно. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЙРУТ, 11 фев - ПРАЙМ. Россия остается самым надежным поставщиком зерна в страны Ближнего Востока, тем самым играя важную роль в обеспечении продовольственной безопасности региона, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иордании Глеб Десятников.
"Никто из крупных мировых производителей зерна не в состоянии на текущем этапе выступить таким же надежным и ответственным, как Москва, исполнителем своих обязательств перед региональными потребителями. Поэтому воспринимаем эту нашу работу как часть миссии по поддержанию глобальной продовольственной безопасности", - сказал РИА Новости Десятников.
Говоря конкретно об поставках зерна в Иорданию, посол отметил, что в диалоге с Амманом Москва неизменно подтверждает свою заинтересованность и готовность наращивать поставки сельскохозяйственной продукции из России, в первую очередь зерновых.
Десятников напомнил, что Хашимитское Королевство, как и многие другие страны Ближнего Востока, является одним из ключевых потребителей российских пшеницы и ячменя. В 2025 году Россия поставила в Королевство 120 тысяч тонн этой продукции. "Будем делать все необходимое, чтобы наши продукты шли на рынок Королевства стабильно и в требуемых объемах", - добавил он.
Зерно - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Министр экономики Боливии поблагодарил Россию за поставку 1400 тонн зерна
30 января, 22:17
 
ЭкономикаСельское хозяйствоБЛИЖНИЙ ВОСТОКИОРДАНИЯМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала