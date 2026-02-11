https://1prime.ru/20260211/zerno-867372377.html

Россия остается надежным поставщиком зерна на Ближний Восток, заявил посол

БЕЙРУТ, 11 фев - ПРАЙМ. Россия остается самым надежным поставщиком зерна в страны Ближнего Востока, тем самым играя важную роль в обеспечении продовольственной безопасности региона, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иордании Глеб Десятников. "Никто из крупных мировых производителей зерна не в состоянии на текущем этапе выступить таким же надежным и ответственным, как Москва, исполнителем своих обязательств перед региональными потребителями. Поэтому воспринимаем эту нашу работу как часть миссии по поддержанию глобальной продовольственной безопасности", - сказал РИА Новости Десятников. Говоря конкретно об поставках зерна в Иорданию, посол отметил, что в диалоге с Амманом Москва неизменно подтверждает свою заинтересованность и готовность наращивать поставки сельскохозяйственной продукции из России, в первую очередь зерновых. Десятников напомнил, что Хашимитское Королевство, как и многие другие страны Ближнего Востока, является одним из ключевых потребителей российских пшеницы и ячменя. В 2025 году Россия поставила в Королевство 120 тысяч тонн этой продукции. "Будем делать все необходимое, чтобы наши продукты шли на рынок Королевства стабильно и в требуемых объемах", - добавил он.

