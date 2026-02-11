Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Мягкий финал зимы ждет москвичей и жителей Центральной России, сообщил в среду РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Самый холодный период февраля в Центральной России завершается, и впереди жителей региона ждет исключительно мягкий финал зимы", - рассказал Тишковец. По его словам, первая оттепель может прийти в столицу уже к вечеру четверга, однако в начале следующей недели репетиция весны в течение двух-трех суток завершится, и зима вновь вернет свои позиции. Вторая половина февраля прогнозируется на несколько градусов теплее средних параметров метеостатистики, дефицита осадков не будет.
23:58 11.02.2026
 
Москвичам пообещали мягкий финал зимы

Метеоролог Тишковец: москвичей и жителей Центральной России ждет мягкий финал зимы

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗима в Москве
Зима в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Зима в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Мягкий финал зимы ждет москвичей и жителей Центральной России, сообщил в среду РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Самый холодный период февраля в Центральной России завершается, и впереди жителей региона ждет исключительно мягкий финал зимы", - рассказал Тишковец.
По его словам, первая оттепель может прийти в столицу уже к вечеру четверга, однако в начале следующей недели репетиция весны в течение двух-трех суток завершится, и зима вновь вернет свои позиции.
Вторая половина февраля прогнозируется на несколько градусов теплее средних параметров метеостатистики, дефицита осадков не будет.
