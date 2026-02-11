Москвичам пообещали мягкий финал зимы

https://1prime.ru/20260211/zima-867400538.html
Мягкий финал зимы ждет москвичей и жителей Центральной России, сообщил в среду РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
2026-02-11T23:58+0300
2026-02-11T23:58+0300
2026-02-11T23:58+0300
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Мягкий финал зимы ждет москвичей и жителей Центральной России, сообщил в среду РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Самый холодный период февраля в Центральной России завершается, и впереди жителей региона ждет исключительно мягкий финал зимы", - рассказал Тишковец. По его словам, первая оттепель может прийти в столицу уже к вечеру четверга, однако в начале следующей недели репетиция весны в течение двух-трех суток завершится, и зима вновь вернет свои позиции. Вторая половина февраля прогнозируется на несколько градусов теплее средних параметров метеостатистики, дефицита осадков не будет.
https://1prime.ru/20260211/snegopad-867347090.html
