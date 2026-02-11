https://1prime.ru/20260211/zoloto-867372784.html
Гана заявила о готовности нарастить поставки золота в Россию
МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Гана готова нарастить поставки золота в Россию, сообщил РИА Новости посол страны в Москве Кома Стеем Джеху-Аппьях. "Золото покупается для контроля за его распределением. Поэтому я думаю, что мы заинтересованы, очень заинтересованы. Вы можете сообщить, что у Ганы есть закупленное золото, которое готово к экспорту", - сказал дипломат в беседе с РИА Новости на концерте в честь 66-летия Российского университета дружбы народов, отвечая на вопрос о готовности страны нарастить поставки золота в РФ. Гана — один из крупных мировых производителей золота. Золотодобыча является одной из ключевых отраслей экономики страны и важным источником валютных поступлений. Основные месторождения расположены в центральных и южных регионах Ганы, где работают как государственные, так и международные горнодобывающие компании.
