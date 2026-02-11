https://1prime.ru/20260211/zoloto-867372784.html

Гана заявила о готовности нарастить поставки золота в Россию

Гана заявила о готовности нарастить поставки золота в Россию - 11.02.2026, ПРАЙМ

Гана заявила о готовности нарастить поставки золота в Россию

Гана готова нарастить поставки золота в Россию, сообщил РИА Новости посол страны в Москве Кома Стеем Джеху-Аппьях. | 11.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-11T09:29+0300

2026-02-11T09:29+0300

2026-02-11T09:29+0300

экономика

россия

гана

москва

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_0:175:3016:1872_1920x0_80_0_0_422f9320399d8a8bacadca5d658230d1.jpg

МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Гана готова нарастить поставки золота в Россию, сообщил РИА Новости посол страны в Москве Кома Стеем Джеху-Аппьях. "Золото покупается для контроля за его распределением. Поэтому я думаю, что мы заинтересованы, очень заинтересованы. Вы можете сообщить, что у Ганы есть закупленное золото, которое готово к экспорту", - сказал дипломат в беседе с РИА Новости на концерте в честь 66-летия Российского университета дружбы народов, отвечая на вопрос о готовности страны нарастить поставки золота в РФ. Гана — один из крупных мировых производителей золота. Золотодобыча является одной из ключевых отраслей экономики страны и важным источником валютных поступлений. Основные месторождения расположены в центральных и южных регионах Ганы, где работают как государственные, так и международные горнодобывающие компании.

https://1prime.ru/20260209/siriya-867335971.html

гана

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, гана, москва, рф