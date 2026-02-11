Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость золота отыграла статистику из США - 11.02.2026, ПРАЙМ
Стоимость золота отыграла статистику из США
Стоимость золота отыграла статистику из США - 11.02.2026, ПРАЙМ
Стоимость золота отыграла статистику из США
Стоимость золота в среду вечером вновь поднялась выше отметки в 5 100 пунктов за тройскую унцию и растет почти на 1,5%, отыграв сильную статистику по рынку... | 11.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-11T22:13+0300
2026-02-11T22:13+0300
рынок
сша
comex
МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером вновь поднялась выше отметки в 5 100 пунктов за тройскую унцию и растет почти на 1,5%, отыграв сильную статистику по рынку труда в США, следует из данных торгов. По состоянию на 21.11 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 72,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,45%, до 5 103,86 доллара за тройскую унцию. При этом днем, после публикации статистики по рынку труда в США, стоимость золота замедляла рост и ценный металл торговался чуть ниже отметки 5 100 долларов за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро на 21.11 мск дорожал на 4,38% - до 83,9 доллара за унцию. Безработица в США в январе снизилась до 4,3% с уровня декабря в 4,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч, сообщило ранее в среду министерство труда страны. Аналитики при этом ожидали сохранения показателя по безработице на уровне декабря при прогнозе роста числа занятых на 70 тысяч. Статистика учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решений о монетарной политике, а это отражается на долларе, к которому чувствительно золото. "Убедительный отчет по занятости закроет крошечную щель в двери для снижения процентной ставки в марте, которую вчера открыли данные по розничным продажам", - сказал агентству Рейтер независимый трейдер металлами Тай Вонг (Tai Wong). Данные об объеме розничных продаж в США были опубликованы во вторник - показатель в декабре не изменился по отношению к предшествовавшему месяцу, хотя аналитики ждали увеличения на 0,4%. Очередное заседание ФРС запланировано на 17-18 марта. По данным CME Group, 92,1% аналитиков ожидают сохранения ставки регулятора на текущей отметке в 3,5-3,75%, остальные ждут ее снижения.
сша
рынок, сша, comex
Рынок, США, Comex
22:13 11.02.2026
 
Стоимость золота отыграла статистику из США

Стоимость золота отыграла статистику из США и вернулась к росту почти на 1,5%

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером вновь поднялась выше отметки в 5 100 пунктов за тройскую унцию и растет почти на 1,5%, отыграв сильную статистику по рынку труда в США, следует из данных торгов.
По состоянию на 21.11 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 72,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,45%, до 5 103,86 доллара за тройскую унцию. При этом днем, после публикации статистики по рынку труда в США, стоимость золота замедляла рост и ценный металл торговался чуть ниже отметки 5 100 долларов за тройскую унцию.
Мартовский фьючерс на серебро на 21.11 мск дорожал на 4,38% - до 83,9 доллара за унцию.
Безработица в США в январе снизилась до 4,3% с уровня декабря в 4,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч, сообщило ранее в среду министерство труда страны. Аналитики при этом ожидали сохранения показателя по безработице на уровне декабря при прогнозе роста числа занятых на 70 тысяч.
Статистика учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решений о монетарной политике, а это отражается на долларе, к которому чувствительно золото.
"Убедительный отчет по занятости закроет крошечную щель в двери для снижения процентной ставки в марте, которую вчера открыли данные по розничным продажам", - сказал агентству Рейтер независимый трейдер металлами Тай Вонг (Tai Wong).
Данные об объеме розничных продаж в США были опубликованы во вторник - показатель в декабре не изменился по отношению к предшествовавшему месяцу, хотя аналитики ждали увеличения на 0,4%.
Очередное заседание ФРС запланировано на 17-18 марта. По данным CME Group, 92,1% аналитиков ожидают сохранения ставки регулятора на текущей отметке в 3,5-3,75%, остальные ждут ее снижения.
 
РынокСШАComex
 
 
Заголовок открываемого материала