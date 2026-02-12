Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АКОРТ рассказали, насколько подешевели социально значимые продукты - 12.02.2026
В АКОРТ рассказали, насколько подешевели социально значимые продукты
В АКОРТ рассказали, насколько подешевели социально значимые продукты - 12.02.2026, ПРАЙМ
В АКОРТ рассказали, насколько подешевели социально значимые продукты
Минимальные цены на социально значимые продукты в крупных торговых сетях России в январе снизились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T17:24+0300
2026-02-12T17:48+0300
бизнес
акорт
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Минимальные цены на социально значимые продукты в крупных торговых сетях России в январе снизились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). "Минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в крупных торговых сетях в январе снизились на 10% в сравнении с январем 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что сильнее всего в январе подешевели овощи борщевого набора: белокочанная капуста - на 37%, картофель - на 29%, репчатый лук - на 27%, свекла на - 23%, а морковь на - 15%. В целом борщевой набор подешевел в годовом выражении на 27%. Всего за указанный период снизились цены на 19 социально значимых товаров из 25. Помимо овощей, заметно подешевели рис - на 39%, цены на поваренную соль снизились на четверть, сливочное масло подешевело на 22%, куриные яйца - на 20%, сахар-песок - на 16%, пшеничная мука - на 16%, говядина - на 14%, вермишель - на 11%, питьевое молоко - на 7%, баранина - на 7%, свинина - на 3% и подсолнечное масло - на 2%. В пределах 1% снизились цены на пшено и хлеб из пшеничной муки. По данным АКОРТ, в январе этого года по сравнению с декабрем прошлого года цены на социально значимые товары "первой цены" снизились на 0,6%. Куриные яйца подешевели на 15%, свинина - на 11%, рис, говядина и пшеничная мука - на 2%, а подсолнечное масло - на 1%. В пределах 1% снизились цены на гречневую крупу, сливочное масло, тушку цыпленка-бройлера, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, а также ржаной и пшеничный хлеб. "Несмотря на снижение цен год к году, в январе по сравнению с декабрем 2025 года наблюдался сезонный рост цен на овощи "борщевого набора". Для дополнительной поддержки ценовой доступности овощей в январе торговые сети дополнительно инвестировали в среднем 5 рублей собственных средств в каждый килограмм моркови "первой цены", почти 4 рубля - в каждый килограмм капусты и 2 рубля - в каждый килограмм свеклы", - добавили в Ассоциации.
2026
бизнес, акорт
Бизнес, АКОРТ
17:24 12.02.2026 (обновлено: 17:48 12.02.2026)
 
В АКОРТ рассказали, насколько подешевели социально значимые продукты

АКОРТ: минимальные цены на социально значимые товары в январе снизились на 10%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПродукты
Продукты. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Минимальные цены на социально значимые продукты в крупных торговых сетях России в январе снизились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).
"Минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в крупных торговых сетях в январе снизились на 10% в сравнении с январем 2025 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сильнее всего в январе подешевели овощи борщевого набора: белокочанная капуста - на 37%, картофель - на 29%, репчатый лук - на 27%, свекла на - 23%, а морковь на - 15%. В целом борщевой набор подешевел в годовом выражении на 27%.
Всего за указанный период снизились цены на 19 социально значимых товаров из 25. Помимо овощей, заметно подешевели рис - на 39%, цены на поваренную соль снизились на четверть, сливочное масло подешевело на 22%, куриные яйца - на 20%, сахар-песок - на 16%, пшеничная мука - на 16%, говядина - на 14%, вермишель - на 11%, питьевое молоко - на 7%, баранина - на 7%, свинина - на 3% и подсолнечное масло - на 2%. В пределах 1% снизились цены на пшено и хлеб из пшеничной муки.
Магазин
"Руспродсоюз" назвал самые подешевевшие за год продукты
31 января, 04:47
По данным АКОРТ, в январе этого года по сравнению с декабрем прошлого года цены на социально значимые товары "первой цены" снизились на 0,6%. Куриные яйца подешевели на 15%, свинина - на 11%, рис, говядина и пшеничная мука - на 2%, а подсолнечное масло - на 1%. В пределах 1% снизились цены на гречневую крупу, сливочное масло, тушку цыпленка-бройлера, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, а также ржаной и пшеничный хлеб.
"Несмотря на снижение цен год к году, в январе по сравнению с декабрем 2025 года наблюдался сезонный рост цен на овощи "борщевого набора". Для дополнительной поддержки ценовой доступности овощей в январе торговые сети дополнительно инвестировали в среднем 5 рублей собственных средств в каждый килограмм моркови "первой цены", почти 4 рубля - в каждый килограмм капусты и 2 рубля - в каждый килограмм свеклы", - добавили в Ассоциации.
 
БизнесАКОРТ
 
 
