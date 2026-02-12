https://1prime.ru/20260212/aktsii-867406612.html

Акции McDonald's стабильны в цене после публикации отчетности

Акции McDonald's стабильны в цене после публикации отчетности - 12.02.2026, ПРАЙМ

Акции McDonald's стабильны в цене после публикации отчетности

Акции сети ресторанов быстрого питания McDonald's после закрытия основных торгов среды стабильны в цене после публикации финансовой отчетности за прошедший год, | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T07:58+0300

2026-02-12T07:58+0300

2026-02-12T07:58+0300

рынок

торги

сша

калифорния

mcdonald's

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867406612.jpg?1770872311

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Акции сети ресторанов быстрого питания McDonald's после закрытия основных торгов среды стабильны в цене после публикации финансовой отчетности за прошедший год, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.39 мск акции McDonald's слабо снижаются в цене на постторгах- на 0,06%, до 323 долларов за бумагу. По итогам среды акции подешевели на 0,85%, до 323,21 доллара. Чистая прибыль McDonald's по итогам года поднялась на 4% - до 8,563 миллиарда долларов. Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию за отчетный период выросла до 11,95 доллара с 11,39 доллара годом ранее. Операционная прибыль сети поднялась на 5,8%, до 12,393 миллиарда долларов. Выручка McDonald's по итогам года составила 26,885 миллиарда долларов, увеличившись на 3,7%. По итогам четвертого квартала чистая прибыль McDonald's выросла на 2,7% в годовом выражении - до 2,164 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию - до 3,03 доллара с 2,8 доллара годом ранее. Квартальная операционная прибыль сети увеличилась на 10%, до 3,156 миллиарда долларов. Выручка сети за четвертый квартал поднялась на 10,5%, до 7,009 миллиарда долларов, при этом оказалась выше прогноза аналитиков в 6,81 миллиарда. Скорректированная прибыль на акцию составила 3,12 доллара, что больше ожиданий в 3,03 доллара. Мировые сопоставимые продажи McDonald's по итогам квартала выросли на 5,7%, а по итогам года - на 3,1%. А сопоставимые продажи в США за год увеличились на 2,1%, за квартал - на 6,8%. Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Мак-Доналд. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".

сша

калифорния

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, калифорния, mcdonald's