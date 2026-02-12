Российский рынок акций перешел к росту
Российский рынок акций перешел к росту после небольшого снижения утром
Сотрудник в офисе московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций после небольшого снижения утром и в начале основной торговой сессии переходит к умеренному росту, поддерживаемый данными о замедлении недельной инфляции, новостями о вероятном продолжении переговоров по Украине и крепкими сырьевыми котировками, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.04 мск рос на 0,27%, до 2 765,29 пункта.
Апрельский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,37%, до 69,14 доллара за баррель.
"Российский рынок акций в середине четверга демонстрирует умеренный рост после просадки на 0,1% в начале торгов… Поддержку рынку оказывают свежие данные Росстата о замедлении недельной инфляции.., что несколько снижает давление на ожидания ужесточения денежно-кредитной политики на грядущем заседании ЦБ. Рост оптимизма на рынке поддерживается и сдержанными новостями о вероятном продолжении переговоров по Украине", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам".
Замедление инфляции оставляет надежду инвесторам на продолжение снижения ставки Банком России и вероятность, что на завтрашнем заседании регулятор понизит ключевую ставку на 0,5%, сохраняется, считает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
"Поддержку котировкам оказали сразу несколько факторов. Во-первых, сообщения в СМИ о том, что украинская делегация рассматривает возможность визита в Москву для прямых переговоров с российским руководством. Такие сигналы дают рынку надежду на продвижение в мирном диалоге, хотя пока это лишь предположения. Во-вторых, уверенный рост цен на сырье", - делится Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"Индекс Мосбиржи сегодня продолжит закрепляться выше уровня поддержки 2 750 пунктов. Ближе к завершению торговой сессии четверга возможна частичная фиксация прибыли инвесторами и возвращение индекса к уровню открытия дня", - поделился Муштаков.
Магомедов ожидает завершения торгов в "зеленой" зоне.
"Российский рынок показывает устойчивость на фоне комбинации геополитических сигналов, крепких сырьевых котировок и замедления инфляции. Ближайшие сутки покажут, сможет ли индекс Мосбиржи закрепиться выше 2 760 - 2 770 пунктов. Если переговоры по урегулированию конфликта действительно сдвинутся с мертвой точки, а нефть удержится вблизи 70 долларов, есть шанс на дальнейшее продвижение к 2 800 пунктам", - заключил Силаев.