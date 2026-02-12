https://1prime.ru/20260212/aktsii-867419688.html

Российский рынок акций перешел к росту

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций после небольшого снижения утром и в начале основной торговой сессии переходит к умеренному росту, поддерживаемый данными о замедлении недельной инфляции, новостями о вероятном продолжении переговоров по Украине и крепкими сырьевыми котировками, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.04 мск рос на 0,27%, до 2 765,29 пункта. Апрельский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,37%, до 69,14 доллара за баррель. "Российский рынок акций в середине четверга демонстрирует умеренный рост после просадки на 0,1% в начале торгов… Поддержку рынку оказывают свежие данные Росстата о замедлении недельной инфляции.., что несколько снижает давление на ожидания ужесточения денежно-кредитной политики на грядущем заседании ЦБ. Рост оптимизма на рынке поддерживается и сдержанными новостями о вероятном продолжении переговоров по Украине", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам". Замедление инфляции оставляет надежду инвесторам на продолжение снижения ставки Банком России и вероятность, что на завтрашнем заседании регулятор понизит ключевую ставку на 0,5%, сохраняется, считает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Поддержку котировкам оказали сразу несколько факторов. Во-первых, сообщения в СМИ о том, что украинская делегация рассматривает возможность визита в Москву для прямых переговоров с российским руководством. Такие сигналы дают рынку надежду на продвижение в мирном диалоге, хотя пока это лишь предположения. Во-вторых, уверенный рост цен на сырье", - делится Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". В лидерах роста - акции "Вуш Холдинга" (+3,18%), МТС (+1,99%), "Группы Позитив" (+1,91%), НЛМК (+1,77%) и "Русснефти" (+1,47%). В лидерах снижения - акции "Полюса" (-1,72%), "Норникеля" (-1,48%), ПИКа (1,36%), "М.Видео" (-1,08%) и "Россетей" (-0,88%). "Индекс Мосбиржи сегодня продолжит закрепляться выше уровня поддержки 2 750 пунктов. Ближе к завершению торговой сессии четверга возможна частичная фиксация прибыли инвесторами и возвращение индекса к уровню открытия дня", - поделился Муштаков. Магомедов ожидает завершения торгов в "зеленой" зоне. "Российский рынок показывает устойчивость на фоне комбинации геополитических сигналов, крепких сырьевых котировок и замедления инфляции. Ближайшие сутки покажут, сможет ли индекс Мосбиржи закрепиться выше 2 760 - 2 770 пунктов. Если переговоры по урегулированию конфликта действительно сдвинутся с мертвой точки, а нефть удержится вблизи 70 долларов, есть шанс на дальнейшее продвижение к 2 800 пунктам", - заключил Силаев.

