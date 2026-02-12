Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций перешел к росту - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260212/aktsii-867419688.html
Российский рынок акций перешел к росту
Российский рынок акций перешел к росту - 12.02.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к росту
Российский рынок акций после небольшого снижения утром и в начале основной торговой сессии переходит к умеренному росту, поддерживаемый данными о замедлении... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T15:13+0300
2026-02-12T15:13+0300
рынок
торги
украина
москва
мосбиржа
росстат
финам
https://cdnn.1prime.ru/img/82839/35/828393550_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_6543fcb15dcb2cbe404a9783aff7f038.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций после небольшого снижения утром и в начале основной торговой сессии переходит к умеренному росту, поддерживаемый данными о замедлении недельной инфляции, новостями о вероятном продолжении переговоров по Украине и крепкими сырьевыми котировками, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.04 мск рос на 0,27%, до 2 765,29 пункта. Апрельский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,37%, до 69,14 доллара за баррель. "Российский рынок акций в середине четверга демонстрирует умеренный рост после просадки на 0,1% в начале торгов… Поддержку рынку оказывают свежие данные Росстата о замедлении недельной инфляции.., что несколько снижает давление на ожидания ужесточения денежно-кредитной политики на грядущем заседании ЦБ. Рост оптимизма на рынке поддерживается и сдержанными новостями о вероятном продолжении переговоров по Украине", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам". Замедление инфляции оставляет надежду инвесторам на продолжение снижения ставки Банком России и вероятность, что на завтрашнем заседании регулятор понизит ключевую ставку на 0,5%, сохраняется, считает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Поддержку котировкам оказали сразу несколько факторов. Во-первых, сообщения в СМИ о том, что украинская делегация рассматривает возможность визита в Москву для прямых переговоров с российским руководством. Такие сигналы дают рынку надежду на продвижение в мирном диалоге, хотя пока это лишь предположения. Во-вторых, уверенный рост цен на сырье", - делится Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". В лидерах роста - акции "Вуш Холдинга" (+3,18%), МТС (+1,99%), "Группы Позитив" (+1,91%), НЛМК (+1,77%) и "Русснефти" (+1,47%). В лидерах снижения - акции "Полюса" (-1,72%), "Норникеля" (-1,48%), ПИКа (1,36%), "М.Видео" (-1,08%) и "Россетей" (-0,88%). "Индекс Мосбиржи сегодня продолжит закрепляться выше уровня поддержки 2 750 пунктов. Ближе к завершению торговой сессии четверга возможна частичная фиксация прибыли инвесторами и возвращение индекса к уровню открытия дня", - поделился Муштаков. Магомедов ожидает завершения торгов в "зеленой" зоне. "Российский рынок показывает устойчивость на фоне комбинации геополитических сигналов, крепких сырьевых котировок и замедления инфляции. Ближайшие сутки покажут, сможет ли индекс Мосбиржи закрепиться выше 2 760 - 2 770 пунктов. Если переговоры по урегулированию конфликта действительно сдвинутся с мертвой точки, а нефть удержится вблизи 70 долларов, есть шанс на дальнейшее продвижение к 2 800 пунктам", - заключил Силаев.
https://1prime.ru/20260212/zoloto-867407827.html
https://1prime.ru/20260212/neft-867406791.html
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82839/35/828393550_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_8e79d8b4a1bdd0ebe36b8ef4bb644c30.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, украина, москва, мосбиржа, росстат, финам
Рынок, Торги, УКРАИНА, МОСКВА, Мосбиржа, Росстат, Финам
15:13 12.02.2026
 
Российский рынок акций перешел к росту

Российский рынок акций перешел к росту после небольшого снижения утром

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник в офисе московской биржи
Сотрудник в офисе московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Сотрудник в офисе московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций после небольшого снижения утром и в начале основной торговой сессии переходит к умеренному росту, поддерживаемый данными о замедлении недельной инфляции, новостями о вероятном продолжении переговоров по Украине и крепкими сырьевыми котировками, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.04 мск рос на 0,27%, до 2 765,29 пункта.
Апрельский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,37%, до 69,14 доллара за баррель.
"Российский рынок акций в середине четверга демонстрирует умеренный рост после просадки на 0,1% в начале торгов… Поддержку рынку оказывают свежие данные Росстата о замедлении недельной инфляции.., что несколько снижает давление на ожидания ужесточения денежно-кредитной политики на грядущем заседании ЦБ. Рост оптимизма на рынке поддерживается и сдержанными новостями о вероятном продолжении переговоров по Украине", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам".
Золотые слитки
Цена золота стабильна на ослаблении ожиданий решения по ставке ФРС США
09:12
Замедление инфляции оставляет надежду инвесторам на продолжение снижения ставки Банком России и вероятность, что на завтрашнем заседании регулятор понизит ключевую ставку на 0,5%, сохраняется, считает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
"Поддержку котировкам оказали сразу несколько факторов. Во-первых, сообщения в СМИ о том, что украинская делегация рассматривает возможность визита в Москву для прямых переговоров с российским руководством. Такие сигналы дают рынку надежду на продвижение в мирном диалоге, хотя пока это лишь предположения. Во-вторых, уверенный рост цен на сырье", - делится Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
В лидерах роста - акции "Вуш Холдинга" (+3,18%), МТС (+1,99%), "Группы Позитив" (+1,91%), НЛМК (+1,77%) и "Русснефти" (+1,47%).
В лидерах снижения - акции "Полюса" (-1,72%), "Норникеля" (-1,48%), ПИКа (1,36%), "М.Видео" (-1,08%) и "Россетей" (-0,88%).
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Цены на нефть растут
08:16
"Индекс Мосбиржи сегодня продолжит закрепляться выше уровня поддержки 2 750 пунктов. Ближе к завершению торговой сессии четверга возможна частичная фиксация прибыли инвесторами и возвращение индекса к уровню открытия дня", - поделился Муштаков.
Магомедов ожидает завершения торгов в "зеленой" зоне.
"Российский рынок показывает устойчивость на фоне комбинации геополитических сигналов, крепких сырьевых котировок и замедления инфляции. Ближайшие сутки покажут, сможет ли индекс Мосбиржи закрепиться выше 2 760 - 2 770 пунктов. Если переговоры по урегулированию конфликта действительно сдвинутся с мертвой точки, а нефть удержится вблизи 70 долларов, есть шанс на дальнейшее продвижение к 2 800 пунктам", - заключил Силаев.
 
РынокТоргиУКРАИНАМОСКВАМосбиржаРосстатФинам
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала