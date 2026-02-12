https://1prime.ru/20260212/aktsii-867427864.html

Российский рынок акций за основную сессию вырос

Российский рынок акций за основную сессию вырос - 12.02.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций за основную сессию вырос

Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 0,29%, следует из данных Московской биржи. | 12.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 0,29%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,29%, до 2765,66 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,12%, до 1142,39 пункта, долларовый РТС - на 0,65%, до 1128,73 пункта.

