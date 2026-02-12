Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Швеция разрабатывает новую арктическую стратегию - 12.02.2026, ПРАЙМ
Швеция разрабатывает новую арктическую стратегию
Швеция разрабатывает новую арктическую стратегию - 12.02.2026, ПРАЙМ
Швеция разрабатывает новую арктическую стратегию
Швеция разрабатывает новую арктическую стратегию, которая позволит повысить ситуационную осведомленность в регионе, заявил министр обороны королевства Пол... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T12:15+0300
2026-02-12T12:15+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/34/841383411_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ee2f40b637d47610b9a068a226176523.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 фев - ПРАЙМ. Швеция разрабатывает новую арктическую стратегию, которая позволит повысить ситуационную осведомленность в регионе, заявил министр обороны королевства Пол Йонсон. "Мы также разрабатываем в Швеции новую арктическую стратегию, чтобы быть более осведомленными, особенно когда речь идет о ситуационной осведомленности", - сказал Йонсон журналистам по прибытии на встречу глав минобороны стран НАТО в Брюсселе. Министр добавил, что "необходимые для Арктики средства и возможности" прежде всего основаны на ситуационной осведомленности. "Это могут быть космические средства, это могут быть морские средства или воздушные средства", - добавил он.
12:15 12.02.2026
 
БРЮССЕЛЬ, 12 фев - ПРАЙМ. Швеция разрабатывает новую арктическую стратегию, которая позволит повысить ситуационную осведомленность в регионе, заявил министр обороны королевства Пол Йонсон.
"Мы также разрабатываем в Швеции новую арктическую стратегию, чтобы быть более осведомленными, особенно когда речь идет о ситуационной осведомленности", - сказал Йонсон журналистам по прибытии на встречу глав минобороны стран НАТО в Брюсселе.
Министр добавил, что "необходимые для Арктики средства и возможности" прежде всего основаны на ситуационной осведомленности.
"Это могут быть космические средства, это могут быть морские средства или воздушные средства", - добавил он.
Флаг НАТО - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Посол России в Бельгии оценил усиление военной активности НАТО в Арктике
7 февраля, 23:04
 
