2026-02-12T12:15+0300
2026-02-12T12:15+0300
2026-02-12T12:15+0300
БРЮССЕЛЬ, 12 фев - ПРАЙМ. Швеция разрабатывает новую арктическую стратегию, которая позволит повысить ситуационную осведомленность в регионе, заявил министр обороны королевства Пол Йонсон. "Мы также разрабатываем в Швеции новую арктическую стратегию, чтобы быть более осведомленными, особенно когда речь идет о ситуационной осведомленности", - сказал Йонсон журналистам по прибытии на встречу глав минобороны стран НАТО в Брюсселе. Министр добавил, что "необходимые для Арктики средства и возможности" прежде всего основаны на ситуационной осведомленности. "Это могут быть космические средства, это могут быть морские средства или воздушные средства", - добавил он.
