"Аврора" запускает прямые рейсы с Чукотки на Камчатку
ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – ПРАЙМ. Авиакомпания "Аврора" в июле запускает прямые рейсы с Чукотки на Камчатку, сообщается в Telegram-канале аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО.
"Аврора" открывает прямые рейсы между Чукоткой и Камчаткой с 6 июля. Стоимость билета — 9 900 рублей. Полеты будут выполняться еженедельно по понедельникам до 28 сентября", - говорится в сообщении.
Вылет из Петропавловска-Камчатского — в 8.50 местного времени, прибытие в Анадырь — в 13.00. Обратный рейс из Анадыря в 14.40, посадка в Петропавловске — в 18.30.
