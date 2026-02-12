Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аврора" запускает прямые рейсы с Чукотки на Камчатку - 12.02.2026
2026-02-12T07:28+0300
2026-02-12T07:28+0300
ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – ПРАЙМ. Авиакомпания "Аврора" в июле запускает прямые рейсы с Чукотки на Камчатку, сообщается в Telegram-канале аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО. "Аврора" открывает прямые рейсы между Чукоткой и Камчаткой с 6 июля. Стоимость билета — 9 900 рублей. Полеты будут выполняться еженедельно по понедельникам до 28 сентября", - говорится в сообщении. Вылет из Петропавловска-Камчатского — в 8.50 местного времени, прибытие в Анадырь — в 13.00. Обратный рейс из Анадыря в 14.40, посадка в Петропавловске — в 18.30.
07:28 12.02.2026
 
"Аврора" запускает прямые рейсы с Чукотки на Камчатку

ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – ПРАЙМ. Авиакомпания "Аврора" в июле запускает прямые рейсы с Чукотки на Камчатку, сообщается в Telegram-канале аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО.
"Аврора" открывает прямые рейсы между Чукоткой и Камчаткой с 6 июля. Стоимость билета — 9 900 рублей. Полеты будут выполняться еженедельно по понедельникам до 28 сентября", - говорится в сообщении.
Вылет из Петропавловска-Камчатского — в 8.50 местного времени, прибытие в Анадырь — в 13.00. Обратный рейс из Анадыря в 14.40, посадка в Петропавловске — в 18.30.
 
Заголовок открываемого материала