https://1prime.ru/20260212/avstriya-867404181.html

В Европарламенте сообщили неутешительные новости для Киева

2026-02-12T06:16+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/83917/01/839170182_0:115:3232:1933_1920x0_80_0_0_debbc7254569452a1c14ce46315a3c11.jpg

МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Вопрос о присоединении Украины к Европейскому Союзу не получит поддержки в Европарламенте в ближайшем будущем, пишет австрийская газета Der Standard, ссылаясь на слова депутатов, представляющих страну. "Я абсолютно не вижу возможности вступления в ЕС через два года", — сказал в беседе с изданием депутат от Австрийской народной партии (ÖVP) Рейнгольд Лопатка.Лопатка подчеркнул, что подобный шаг был бы несправедлив по отношению к странам Балканского региона, и к тому же внутри ЕС нет единства относительно присоединения Украины. "Я понимаю, что Комиссия разрабатывает различные сценарии, но в Совете ЕС ситуация иная", — добавил он.Хельмут Брандштеттер, депутат от партии Новой Австрии и Либерального форума (NEOS), отметил, что первоначально необходимо провести внутренние реформы в ЕС, чтобы устранить принцип единогласия. "И я не могу представить, чтобы мы приняли Украину, заставляя Западные Балканы ждать дольше", — подчеркнул политик.Ранее газета Politico сообщила, что ЕС разрабатывает план из пяти пунктов, который предусматривает частичное членство Украины в ЕС к 2027 году. Эта инициатива предполагает преодоление вето со стороны Венгрии, учитывая возможность поражения Виктора Орбана на выборах в апреле. В январе президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять страну в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал на это, заявив, что такой сценарий невозможно реализовать. Его австрийский коллега Кристиан Штокер также выступил против ускоренного процесса вступления. Виктор Орбан со своей стороны отметил, что в будущем вряд ли будет парламент Венгрии, который одобрит вступление Украины в ЕС.

