Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европарламенте сообщили неутешительные новости для Киева - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260212/avstriya-867404181.html
В Европарламенте сообщили неутешительные новости для Киева
В Европарламенте сообщили неутешительные новости для Киева - 12.02.2026, ПРАЙМ
В Европарламенте сообщили неутешительные новости для Киева
Вопрос о присоединении Украины к Европейскому Союзу не получит поддержки в Европарламенте в ближайшем будущем, пишет австрийская газета Der Standard, ссылаясь... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T06:16+0300
2026-02-12T06:16+0300
мировая экономика
украина
венгрия
германия
виктор орбан
владимир зеленский
фридрих мерц
ес
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/83917/01/839170182_0:115:3232:1933_1920x0_80_0_0_debbc7254569452a1c14ce46315a3c11.jpg
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Вопрос о присоединении Украины к Европейскому Союзу не получит поддержки в Европарламенте в ближайшем будущем, пишет австрийская газета Der Standard, ссылаясь на слова депутатов, представляющих страну. "Я абсолютно не вижу возможности вступления в ЕС через два года", — сказал в беседе с изданием депутат от Австрийской народной партии (ÖVP) Рейнгольд Лопатка.Лопатка подчеркнул, что подобный шаг был бы несправедлив по отношению к странам Балканского региона, и к тому же внутри ЕС нет единства относительно присоединения Украины. "Я понимаю, что Комиссия разрабатывает различные сценарии, но в Совете ЕС ситуация иная", — добавил он.Хельмут Брандштеттер, депутат от партии Новой Австрии и Либерального форума (NEOS), отметил, что первоначально необходимо провести внутренние реформы в ЕС, чтобы устранить принцип единогласия. "И я не могу представить, чтобы мы приняли Украину, заставляя Западные Балканы ждать дольше", — подчеркнул политик.Ранее газета Politico сообщила, что ЕС разрабатывает план из пяти пунктов, который предусматривает частичное членство Украины в ЕС к 2027 году. Эта инициатива предполагает преодоление вето со стороны Венгрии, учитывая возможность поражения Виктора Орбана на выборах в апреле. В январе президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять страну в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал на это, заявив, что такой сценарий невозможно реализовать. Его австрийский коллега Кристиан Штокер также выступил против ускоренного процесса вступления. Виктор Орбан со своей стороны отметил, что в будущем вряд ли будет парламент Венгрии, который одобрит вступление Украины в ЕС.
https://1prime.ru/20260108/evro-866306127.html
https://1prime.ru/20251226/evropa-865931021.html
https://1prime.ru/20251204/evroparlament-865187420.html
украина
венгрия
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83917/01/839170182_252:0:2981:2047_1920x0_80_0_0_5c584fb3e447d2ab49c3a2fdcbf460fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, венгрия, германия, виктор орбан, владимир зеленский, фридрих мерц, ес, politico
Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, ЕС, Politico
06:16 12.02.2026
 
В Европарламенте сообщили неутешительные новости для Киева

Der Standard: в Европарламенте не нашли причины для принятия Украины в ЕС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Вопрос о присоединении Украины к Европейскому Союзу не получит поддержки в Европарламенте в ближайшем будущем, пишет австрийская газета Der Standard, ссылаясь на слова депутатов, представляющих страну.
"Я абсолютно не вижу возможности вступления в ЕС через два года", — сказал в беседе с изданием депутат от Австрийской народной партии (ÖVP) Рейнгольд Лопатка.
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
В Европарламенте обсуждают заморозку торгового соглашения с США, пишут СМИ
8 января, 17:39
Лопатка подчеркнул, что подобный шаг был бы несправедлив по отношению к странам Балканского региона, и к тому же внутри ЕС нет единства относительно присоединения Украины.
"Я понимаю, что Комиссия разрабатывает различные сценарии, но в Совете ЕС ситуация иная", — добавил он.
Хельмут Брандштеттер, депутат от партии Новой Австрии и Либерального форума (NEOS), отметил, что первоначально необходимо провести внутренние реформы в ЕС, чтобы устранить принцип единогласия.
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2025
В Европарламенте сделали громкое заявление об отправке войск на Украину
26 декабря 2025, 07:56
"И я не могу представить, чтобы мы приняли Украину, заставляя Западные Балканы ждать дольше", — подчеркнул политик.
Ранее газета Politico сообщила, что ЕС разрабатывает план из пяти пунктов, который предусматривает частичное членство Украины в ЕС к 2027 году. Эта инициатива предполагает преодоление вето со стороны Венгрии, учитывая возможность поражения Виктора Орбана на выборах в апреле.
В январе президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять страну в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал на это, заявив, что такой сценарий невозможно реализовать. Его австрийский коллега Кристиан Штокер также выступил против ускоренного процесса вступления. Виктор Орбан со своей стороны отметил, что в будущем вряд ли будет парламент Венгрии, который одобрит вступление Украины в ЕС.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
В Европарламенте оценили идею конфискации российских активов
4 декабря 2025, 06:16
 
Мировая экономикаУКРАИНАВЕНГРИЯГЕРМАНИЯВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийФридрих МерцЕСPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала