Минпромторг ожидает прекращения падения авторынка - 12.02.2026
Минпромторг ожидает прекращения падения авторынка
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ надеется, что падение российского автомобильного рынка в первом полугодии прекратится и во второй половине текущего года произойдет переход к росту при дальнейшем снижении ключевой ставки Банка России, заявил глава Минпромторг РФ Антон Алиханов. "Мы с воздержанным оптимизмом смотрим на этот год. Падение должно прекратиться, и мы во второй половине этого года, если банк России продолжит постепенную политику ослабления ставки, понижения ее, надеемся вернуться к росту", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".Определяющим позитивную тенденцию развития автомобильной промышленности России фактором, по словам Алиханова, является запуск инвестпрограмм на всех ранее работавших и вновь запущенных автозаводах."Все эти предприятия работают, выполняют те обязательства, которые они взяли перед государством в рамках специальных инвестиционных контрактов", - добавил глава Минпромторга.
12:05 12.02.2026 (обновлено: 12:10 12.02.2026)
 
Минпромторг ожидает прекращения падения авторынка

Минпромторг ожидает прекращения падения авторынка в первом полугодии

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ надеется, что падение российского автомобильного рынка в первом полугодии прекратится и во второй половине текущего года произойдет переход к росту при дальнейшем снижении ключевой ставки Банка России, заявил глава Минпромторг РФ Антон Алиханов.
"Мы с воздержанным оптимизмом смотрим на этот год. Падение должно прекратиться, и мы во второй половине этого года, если банк России продолжит постепенную политику ослабления ставки, понижения ее, надеемся вернуться к росту", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".
Определяющим позитивную тенденцию развития автомобильной промышленности России фактором, по словам Алиханова, является запуск инвестпрограмм на всех ранее работавших и вновь запущенных автозаводах.
"Все эти предприятия работают, выполняют те обязательства, которые они взяли перед государством в рамках специальных инвестиционных контрактов", - добавил глава Минпромторга.
