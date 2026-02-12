https://1prime.ru/20260212/avtorynok-867412112.html
Минпромторг ожидает прекращения падения авторынка
Минпромторг ожидает прекращения падения авторынка - 12.02.2026, ПРАЙМ
Минпромторг ожидает прекращения падения авторынка
Минпромторг РФ надеется, что падение российского автомобильного рынка в первом полугодии прекратится и во второй половине текущего года произойдет переход к... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T12:05+0300
2026-02-12T12:05+0300
2026-02-12T12:10+0300
россия
бизнес
финансы
рф
антон алиханов
минпромторг
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866564317_0:0:3579:2013_1920x0_80_0_0_c65e147f958480b085a796e8c8039004.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ надеется, что падение российского автомобильного рынка в первом полугодии прекратится и во второй половине текущего года произойдет переход к росту при дальнейшем снижении ключевой ставки Банка России, заявил глава Минпромторг РФ Антон Алиханов. "Мы с воздержанным оптимизмом смотрим на этот год. Падение должно прекратиться, и мы во второй половине этого года, если банк России продолжит постепенную политику ослабления ставки, понижения ее, надеемся вернуться к росту", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".Определяющим позитивную тенденцию развития автомобильной промышленности России фактором, по словам Алиханова, является запуск инвестпрограмм на всех ранее работавших и вновь запущенных автозаводах."Все эти предприятия работают, выполняют те обязательства, которые они взяли перед государством в рамках специальных инвестиционных контрактов", - добавил глава Минпромторга.
https://1prime.ru/20260116/lada-866590312.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866564013_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_ff14f3cd85fc2efb9593bd5a93705428.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, финансы, рф, антон алиханов, минпромторг, банк россия
РОССИЯ, Бизнес, Финансы, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, банк Россия
Минпромторг ожидает прекращения падения авторынка
Минпромторг ожидает прекращения падения авторынка в первом полугодии
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ надеется, что падение российского автомобильного рынка в первом полугодии прекратится и во второй половине текущего года произойдет переход к росту при дальнейшем снижении ключевой ставки Банка России, заявил глава Минпромторг РФ Антон Алиханов.
"Мы с воздержанным оптимизмом смотрим на этот год. Падение должно прекратиться, и мы во второй половине этого года, если банк России продолжит постепенную политику ослабления ставки, понижения ее, надеемся вернуться к росту", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24
".
Определяющим позитивную тенденцию развития автомобильной промышленности России фактором, по словам Алиханова, является запуск инвестпрограмм на всех ранее работавших и вновь запущенных автозаводах.
"Все эти предприятия работают, выполняют те обязательства, которые они взяли перед государством в рамках специальных инвестиционных контрактов", - добавил глава Минпромторга.
В "Яндекс Драйве" в тестовом режиме появились автомобили Lada Granta