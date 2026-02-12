Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-12T15:28+0300
2026-02-12T15:28+0300
бизнес
общество
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить выплату компенсации за просрочку доставки багажа до 200 рублей за каждый час просрочки. Изменения планируются внести в статью 120 Воздушного кодекса Российской Федерации. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается увеличить выплату компенсации за просрочку доставки багажа до 200 рублей за каждый час просрочки", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Принятие данной инициативы, по мнению авторов, позволит повысить защищенность пассажиров, сократить социальное недовольство и будет стимулировать перевозчиков инвестировать в качество багажного обслуживания. Депутаты напомнили, что число случаев просрочки доставки багажа или груза в пункт назначения увеличилось в 2025 году в связи с ростом пассажиропотока, а текущий размер компенсации (100 рублей в час) часто не покрывает минимальные расходы на предметы первой необходимости при неприбытии багажа и не формирует достаточного стимулирующего эффекта для перевозчиков, что приводит к росту претензионных и судебных споров о взыскании штрафа и убытков сверх него.
15:28 12.02.2026
 
В ГД внесут проект об увеличении компенсации за просрочку доставки багажа

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Гавана, Куба
Группа "Аэрофлот" продолжит полеты на Кубу
9 февраля, 17:22
 
