Больничные разрешили закрывать через MAX

2026-02-12T14:56+0300
2026-02-12T14:56+0300
2026-02-12T14:56+0300
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Больничные в РФ разрешили закрывать дистанционно через мессенджер Max, при его продлении врач принимает решение о необходимости очного осмотра, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>"Лечащий врач имеет право применять телемедицинские технологии с использованием национального мессенджера в целях оценки состояния здоровья, в том числе при проведении экспертизы временной нетрудоспособности, и в случае подтверждения восстановления трудовой функции пациента закрыть лист нетрудоспособности", - говорится в документе Минздрава. Отмечается, что при необходимости уточнения состояния гражданина в целях определения его способности осуществлять трудовую деятельность лечащим врачом принимается решение об очном осмотре. "Кроме того, закрытие листков нетрудоспособности с применением телемедицинских технологий с использованием национального мессенджера возможно при формировании листка по уходу за больным членом семьи, а также при карантине и при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих", - говорится в документе.
