Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Больничные разрешили закрывать через MAX - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260212/bolnichnye-867419374.html
Больничные разрешили закрывать через MAX
Больничные разрешили закрывать через MAX - 12.02.2026, ПРАЙМ
Больничные разрешили закрывать через MAX
Больничные в РФ разрешили закрывать дистанционно через мессенджер Max, при его продлении врач принимает решение о необходимости очного осмотра, следует из... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T14:56+0300
2026-02-12T14:56+0300
технологии
россия
минздрав
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860082168_0:110:2001:1235_1920x0_80_0_0_9ae6371e52150f8e576cd07a19c01120.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Больничные в РФ разрешили закрывать дистанционно через мессенджер Max, при его продлении врач принимает решение о необходимости очного осмотра, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX&gt;&gt;&gt;"Лечащий врач имеет право применять телемедицинские технологии с использованием национального мессенджера в целях оценки состояния здоровья, в том числе при проведении экспертизы временной нетрудоспособности, и в случае подтверждения восстановления трудовой функции пациента закрыть лист нетрудоспособности", - говорится в документе Минздрава. Отмечается, что при необходимости уточнения состояния гражданина в целях определения его способности осуществлять трудовую деятельность лечащим врачом принимается решение об очном осмотре. "Кроме того, закрытие листков нетрудоспособности с применением телемедицинских технологий с использованием национального мессенджера возможно при формировании листка по уходу за больным членом семьи, а также при карантине и при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20260212/peskov-867415810.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860082168_102:0:1897:1346_1920x0_80_0_0_a2572e83152dd21716821dba701a8b83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, минздрав
Технологии, РОССИЯ, Минздрав
14:56 12.02.2026
 
Больничные разрешили закрывать через MAX

В MAX разрешили дистанционно закрывать больничные

© РИА Новости . Илья ПиталевМедицинский работник в кабинете ультразвуковой диагностики
Медицинский работник в кабинете ультразвуковой диагностики - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Медицинский работник в кабинете ультразвуковой диагностики. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Больничные в РФ разрешили закрывать дистанционно через мессенджер Max, при его продлении врач принимает решение о необходимости очного осмотра, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
"Лечащий врач имеет право применять телемедицинские технологии с использованием национального мессенджера в целях оценки состояния здоровья, в том числе при проведении экспертизы временной нетрудоспособности, и в случае подтверждения восстановления трудовой функции пациента закрыть лист нетрудоспособности", - говорится в документе Минздрава.
Отмечается, что при необходимости уточнения состояния гражданина в целях определения его способности осуществлять трудовую деятельность лечащим врачом принимается решение об очном осмотре.
"Кроме того, закрытие листков нетрудоспособности с применением телемедицинских технологий с использованием национального мессенджера возможно при формировании листка по уходу за больным членом семьи, а также при карантине и при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих", - говорится в документе.
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Песков назвал MAX доступной альтернативой другим мессенджерам
13:39
 
ТехнологииРОССИЯМинздрав
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала