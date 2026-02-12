https://1prime.ru/20260212/brazilija-867405906.html
Бразилия в январе сократила поставки куриного мяса в Россию вдвое
Бразилия в январе сократила поставки куриного мяса в Россию вдвое - 12.02.2026, ПРАЙМ
Бразилия в январе сократила поставки куриного мяса в Россию вдвое
Бразилия в январе сократила поставки куриного мяса на российский рынок более чем вдвое в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным бразильской... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T07:28+0300
2026-02-12T07:28+0300
2026-02-12T07:28+0300
экономика
энергетика
бизнес
бразилия
китай
оаэ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867405906.jpg?1770870499
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Бразилия в январе сократила поставки куриного мяса на российский рынок более чем вдвое в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, бразильские компании в январе экспортировали в Россию мясо курицы, включая субпродукты, на 2 миллиона долларов против 4,8 миллиона в аналогичный период годом ранее. Таким образом, сумма поставок сократилась почти в 2,5 раза в годовом выражении.
Больше всего куриного мяса и субпродуктов из Бразилии в январе закупили Китай (с импортом на 88,9 миллиона долларов), ОАЭ (на 84,1 миллиона) и Саудовская Аравия (на 78,6 миллиона долларов).
бразилия
китай
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, бразилия, китай, оаэ
Экономика, Энергетика, Бизнес, БРАЗИЛИЯ, КИТАЙ, ОАЭ
Бразилия в январе сократила поставки куриного мяса в Россию вдвое
Бразилия в январе сократила поставки куриного мяса в Россию более чем вдвое
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Бразилия в январе сократила поставки куриного мяса на российский рынок более чем вдвое в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, бразильские компании в январе экспортировали в Россию мясо курицы, включая субпродукты, на 2 миллиона долларов против 4,8 миллиона в аналогичный период годом ранее. Таким образом, сумма поставок сократилась почти в 2,5 раза в годовом выражении.
Больше всего куриного мяса и субпродуктов из Бразилии в январе закупили Китай (с импортом на 88,9 миллиона долларов), ОАЭ (на 84,1 миллиона) и Саудовская Аравия (на 78,6 миллиона долларов).