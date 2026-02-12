https://1prime.ru/20260212/brazilija-867405906.html

Бразилия в январе сократила поставки куриного мяса в Россию вдвое

2026-02-12T07:28+0300

бразилия

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Бразилия в январе сократила поставки куриного мяса на российский рынок более чем вдвое в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, бразильские компании в январе экспортировали в Россию мясо курицы, включая субпродукты, на 2 миллиона долларов против 4,8 миллиона в аналогичный период годом ранее. Таким образом, сумма поставок сократилась почти в 2,5 раза в годовом выражении. Больше всего куриного мяса и субпродуктов из Бразилии в январе закупили Китай (с импортом на 88,9 миллиона долларов), ОАЭ (на 84,1 миллиона) и Саудовская Аравия (на 78,6 миллиона долларов).

