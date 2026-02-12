Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Собираются уйти". СМИ раскрыли, какие бренды готовятся покинуть Россию - 12.02.2026
https://1prime.ru/20260212/brendy-867423789.html
"Собираются уйти". СМИ раскрыли, какие бренды готовятся покинуть Россию
"Собираются уйти". СМИ раскрыли, какие бренды готовятся покинуть Россию - 12.02.2026, ПРАЙМ
"Собираются уйти". СМИ раскрыли, какие бренды готовятся покинуть Россию
Некоторые китайские автопроизводители планируют покинуть Россию, сообщает Life. | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T17:18+0300
2026-02-12T17:56+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/14/851010244_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_000508e6cc032b4425c41f3e7177fd36.jpg
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Некоторые китайские автопроизводители планируют покинуть Россию, сообщает Life. "Китайцы" собираются уйти с российского рынка", — отмечается в публикации.Речь идет о таких брендах, как Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин отметил, что многие компании несут огромные убытки из-за увеличения утильсбора с 1 января 2026 года. На некоторые модели автомобилей сбор вырос с 750 до 900 тысяч рублей, что сказалось на их цене. Кроме того, продажи китайских автомобилей оказались невысокими, и отдельные бренды смогли продать не более трех тысяч машин за год. "Еще одна причина краха — проигранная конкуренция: рынок захватили Geely, Haval и Chery", — говорится в материале.В качестве примера представлен бренд Kaiyi, который в предыдущем году закрыл более 30 дилерских центров и зафиксировал убытки в 1,9 миллиарда рублей. Похожие проблемы возникают и у таких компаний, как Dongfeng, BAIC и SWM. В понедельник автоэксперт Егор Васильев сообщил агентству "Прайм" о снижении спроса на китайские автомобили. Он отметил, что у многих дилеров наблюдается избыток автомобилей, и некоторые бренды не добились успеха, что усугубляет ситуацию. Также Васильев предупредил владельцев автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, о возможных неприятных сюрпризах. Во вторник посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что по итогам 2025 года поставки автомобилей из Китая в Россию сократились на 44%.
17:18 12.02.2026 (обновлено: 17:56 12.02.2026)
 
"Собираются уйти". СМИ раскрыли, какие бренды готовятся покинуть Россию

Life: десять китайских автобрендов собираются уйти с российского рынка

© Фото : DFSKАвтомобиль DFSK 500 Dongfeng
Автомобиль DFSK 500 Dongfeng - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Автомобиль DFSK 500 Dongfeng. Архивное фото
© Фото : DFSK
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Некоторые китайские автопроизводители планируют покинуть Россию, сообщает Life.
"Китайцы" собираются уйти с российского рынка", — отмечается в публикации.
Речь идет о таких брендах, как Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин отметил, что многие компании несут огромные убытки из-за увеличения утильсбора с 1 января 2026 года. На некоторые модели автомобилей сбор вырос с 750 до 900 тысяч рублей, что сказалось на их цене. Кроме того, продажи китайских автомобилей оказались невысокими, и отдельные бренды смогли продать не более трех тысяч машин за год.
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
"Переплатят миллион". Какой кредит выгоднее для покупки авто в 2026 году
10 февраля, 02:02
"Еще одна причина краха — проигранная конкуренция: рынок захватили Geely, Haval и Chery", — говорится в материале.
В качестве примера представлен бренд Kaiyi, который в предыдущем году закрыл более 30 дилерских центров и зафиксировал убытки в 1,9 миллиарда рублей. Похожие проблемы возникают и у таких компаний, как Dongfeng, BAIC и SWM.
В понедельник автоэксперт Егор Васильев сообщил агентству "Прайм" о снижении спроса на китайские автомобили. Он отметил, что у многих дилеров наблюдается избыток автомобилей, и некоторые бренды не добились успеха, что усугубляет ситуацию. Также Васильев предупредил владельцев автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, о возможных неприятных сюрпризах.
Во вторник посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что по итогам 2025 года поставки автомобилей из Китая в Россию сократились на 44%.
Цех сборки автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
В России перезапустят два автомобильных завода
Вчера, 11:27
 
Заголовок открываемого материала