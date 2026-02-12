https://1prime.ru/20260212/brendy-867423789.html

"Собираются уйти". СМИ раскрыли, какие бренды готовятся покинуть Россию

"Собираются уйти". СМИ раскрыли, какие бренды готовятся покинуть Россию - 12.02.2026, ПРАЙМ

"Собираются уйти". СМИ раскрыли, какие бренды готовятся покинуть Россию

Некоторые китайские автопроизводители планируют покинуть Россию, сообщает Life. | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T17:18+0300

2026-02-12T17:18+0300

2026-02-12T17:56+0300

китай

россия

егор васильев

kaiyi

baic

dongfeng

антон шапарин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/14/851010244_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_000508e6cc032b4425c41f3e7177fd36.jpg

МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Некоторые китайские автопроизводители планируют покинуть Россию, сообщает Life. "Китайцы" собираются уйти с российского рынка", — отмечается в публикации.Речь идет о таких брендах, как Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин отметил, что многие компании несут огромные убытки из-за увеличения утильсбора с 1 января 2026 года. На некоторые модели автомобилей сбор вырос с 750 до 900 тысяч рублей, что сказалось на их цене. Кроме того, продажи китайских автомобилей оказались невысокими, и отдельные бренды смогли продать не более трех тысяч машин за год. "Еще одна причина краха — проигранная конкуренция: рынок захватили Geely, Haval и Chery", — говорится в материале.В качестве примера представлен бренд Kaiyi, который в предыдущем году закрыл более 30 дилерских центров и зафиксировал убытки в 1,9 миллиарда рублей. Похожие проблемы возникают и у таких компаний, как Dongfeng, BAIC и SWM. В понедельник автоэксперт Егор Васильев сообщил агентству "Прайм" о снижении спроса на китайские автомобили. Он отметил, что у многих дилеров наблюдается избыток автомобилей, и некоторые бренды не добились успеха, что усугубляет ситуацию. Также Васильев предупредил владельцев автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, о возможных неприятных сюрпризах. Во вторник посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что по итогам 2025 года поставки автомобилей из Китая в Россию сократились на 44%.

https://1prime.ru/20260210/avto-867317895.html

https://1prime.ru/20260211/minpromtorg-867376165.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, россия, егор васильев, kaiyi, baic, dongfeng, антон шапарин