"Собираются уйти". СМИ раскрыли, какие бренды готовятся покинуть Россию
Life: десять китайских автобрендов собираются уйти с российского рынка
Автомобиль DFSK 500 Dongfeng
Автомобиль DFSK 500 Dongfeng. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Некоторые китайские автопроизводители планируют покинуть Россию, сообщает Life.
"Китайцы" собираются уйти с российского рынка", — отмечается в публикации.
Речь идет о таких брендах, как Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин отметил, что многие компании несут огромные убытки из-за увеличения утильсбора с 1 января 2026 года. На некоторые модели автомобилей сбор вырос с 750 до 900 тысяч рублей, что сказалось на их цене. Кроме того, продажи китайских автомобилей оказались невысокими, и отдельные бренды смогли продать не более трех тысяч машин за год.
В качестве примера представлен бренд Kaiyi, который в предыдущем году закрыл более 30 дилерских центров и зафиксировал убытки в 1,9 миллиарда рублей. Похожие проблемы возникают и у таких компаний, как Dongfeng, BAIC и SWM.
В понедельник автоэксперт Егор Васильев сообщил агентству "Прайм" о снижении спроса на китайские автомобили. Он отметил, что у многих дилеров наблюдается избыток автомобилей, и некоторые бренды не добились успеха, что усугубляет ситуацию. Также Васильев предупредил владельцев автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, о возможных неприятных сюрпризах.
Во вторник посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что по итогам 2025 года поставки автомобилей из Китая в Россию сократились на 44%.