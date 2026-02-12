https://1prime.ru/20260212/chay-867407189.html
Назван самый популярный в России сорт чая
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Любители чая в России в январе чаще всего покупали зеленый - на этот сорт пришлась почти половина всех чеков с чаем, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". "В январе 2026 года лидером по количеству продаж в категории стал зеленый чай. Его доля в общем объеме составила 45%", - рассказали аналитики. Вторым по популярности в январе стал черный чай: на него пришлось 43% продаж. Кроме того, спросом у россиян пользуется китайский чай. Так, на белый чай пришлось 6% продаж, на пуэр - 5% и на желтый чай - 1%. "Популярность чая у россиян продолжает расти. Пуэр стали приобретать на 6% чаще, зеленый - на 5%, черный и желтый - на 4%. При этом спрос на белый чай снизился на 3%", - заключили аналитики. Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж по 4,8 миллиона чеков за январь 2025 и 2026 годов.
