Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван самый популярный в России сорт чая - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260212/chay-867407189.html
Назван самый популярный в России сорт чая
Назван самый популярный в России сорт чая - 12.02.2026, ПРАЙМ
Назван самый популярный в России сорт чая
Любители чая в России в январе чаще всего покупали зеленый - на этот сорт пришлась почти половина всех чеков с чаем, подсчитали для РИА Новости аналитики... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T08:24+0300
2026-02-12T08:24+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0c/867407033_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_046f01ca1c7a197163a4f170ca145164.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Любители чая в России в январе чаще всего покупали зеленый - на этот сорт пришлась почти половина всех чеков с чаем, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". "В январе 2026 года лидером по количеству продаж в категории стал зеленый чай. Его доля в общем объеме составила 45%", - рассказали аналитики. Вторым по популярности в январе стал черный чай: на него пришлось 43% продаж. Кроме того, спросом у россиян пользуется китайский чай. Так, на белый чай пришлось 6% продаж, на пуэр - 5% и на желтый чай - 1%. "Популярность чая у россиян продолжает расти. Пуэр стали приобретать на 6% чаще, зеленый - на 5%, черный и желтый - на 4%. При этом спрос на белый чай снизился на 3%", - заключили аналитики. Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж по 4,8 миллиона чеков за январь 2025 и 2026 годов.
https://1prime.ru/20260117/postavki-866602218.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0c/867407033_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_2542091a1c3299772b95cb7c7ba3b422.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
08:24 12.02.2026
 
Назван самый популярный в России сорт чая

Россияне в январе чаще всего покупали зеленый чай

© РИА Новости . Ксения СидороваПокупательница в чайном магазине
Покупательница в чайном магазине - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Покупательница в чайном магазине. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Сидорова
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Любители чая в России в январе чаще всего покупали зеленый - на этот сорт пришлась почти половина всех чеков с чаем, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
"В январе 2026 года лидером по количеству продаж в категории стал зеленый чай. Его доля в общем объеме составила 45%", - рассказали аналитики.
Сбор чая в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2026
Поставки российского чая в ЕС в ноябре выросли втрое
17 января, 09:10
Вторым по популярности в январе стал черный чай: на него пришлось 43% продаж. Кроме того, спросом у россиян пользуется китайский чай. Так, на белый чай пришлось 6% продаж, на пуэр - 5% и на желтый чай - 1%.
"Популярность чая у россиян продолжает расти. Пуэр стали приобретать на 6% чаще, зеленый - на 5%, черный и желтый - на 4%. При этом спрос на белый чай снизился на 3%", - заключили аналитики.
Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж по 4,8 миллиона чеков за январь 2025 и 2026 годов.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала