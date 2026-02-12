https://1prime.ru/20260212/conab-867424867.html

В Бразилии прогнозируют рекордный урожай зерна

В Бразилии прогнозируют рекордный урожай зерна - 12.02.2026, ПРАЙМ

В Бразилии прогнозируют рекордный урожай зерна

Урожай зерна в Бразилии в текущем сельхозгоду вырастет на 0,3% - до рекордных 353,4 миллиона тонн, прогнозирует национальное сельскохозяйственное агентство... | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T18:15+0300

2026-02-12T18:15+0300

2026-02-12T18:15+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

бразилия

https://cdnn.1prime.ru/img/83425/10/834251077_0:251:3194:2048_1920x0_80_0_0_cdc4a709b084993d88ed882dd3d66a5e.jpg

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Урожай зерна в Бразилии в текущем сельхозгоду вырастет на 0,3% - до рекордных 353,4 миллиона тонн, прогнозирует национальное сельскохозяйственное агентство Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). "После начала уборки урожая первой рекордной посевной, производство зерна в стране в сезоне 2025/26 годов оценивается в 353,4 миллиона тонн, что на 0,3% больше, чем в сезоне 2024/25 годов, это позволяет сохранить перспективу рекордного урожая", - говорится в сообщении. Также ожидается, что площадь посевов в текущем сезоне должна составить 83,3 миллиона гектаров, что на 1,9% больше значений прошлого сельхозгода. При этом средняя урожайность сельскохозяйственных культур в Бразилии, согласно прогнозу, снизится на 1,5%. Conab прогнозирует рекордный урожай сои в 2025-2026 сельхозгоду в 178 миллионов тонн. Климатические условия благоприятно повлияли на основные производящие регионы данной культуры. В то же время урожай кукурузы, как ожидается, снизится на 1,9% в годовом выражении – до 138,4 миллиона тонн. Ожидаемый урожай риса в текущем сельхозгоду составит 10,9 миллиона тонн, сократившись к сезону 2024-2025 годов. Несмотря на снижение, урожай обеспечит внутреннее потребление, добавляет Conab. Урожай фасоли останется на уровне около 3 миллионов тонн. А показатель по хлопку уменьшится на 3,2% - до 3,8 миллиона тонн.

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, мировая экономика, бразилия