Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Бразилии прогнозируют рекордный урожай зерна - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260212/conab-867424867.html
В Бразилии прогнозируют рекордный урожай зерна
В Бразилии прогнозируют рекордный урожай зерна - 12.02.2026, ПРАЙМ
В Бразилии прогнозируют рекордный урожай зерна
Урожай зерна в Бразилии в текущем сельхозгоду вырастет на 0,3% - до рекордных 353,4 миллиона тонн, прогнозирует национальное сельскохозяйственное агентство... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T18:15+0300
2026-02-12T18:15+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
бразилия
https://cdnn.1prime.ru/img/83425/10/834251077_0:251:3194:2048_1920x0_80_0_0_cdc4a709b084993d88ed882dd3d66a5e.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Урожай зерна в Бразилии в текущем сельхозгоду вырастет на 0,3% - до рекордных 353,4 миллиона тонн, прогнозирует национальное сельскохозяйственное агентство Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). "После начала уборки урожая первой рекордной посевной, производство зерна в стране в сезоне 2025/26 годов оценивается в 353,4 миллиона тонн, что на 0,3% больше, чем в сезоне 2024/25 годов, это позволяет сохранить перспективу рекордного урожая", - говорится в сообщении. Также ожидается, что площадь посевов в текущем сезоне должна составить 83,3 миллиона гектаров, что на 1,9% больше значений прошлого сельхозгода. При этом средняя урожайность сельскохозяйственных культур в Бразилии, согласно прогнозу, снизится на 1,5%. Conab прогнозирует рекордный урожай сои в 2025-2026 сельхозгоду в 178 миллионов тонн. Климатические условия благоприятно повлияли на основные производящие регионы данной культуры. В то же время урожай кукурузы, как ожидается, снизится на 1,9% в годовом выражении – до 138,4 миллиона тонн. Ожидаемый урожай риса в текущем сельхозгоду составит 10,9 миллиона тонн, сократившись к сезону 2024-2025 годов. Несмотря на снижение, урожай обеспечит внутреннее потребление, добавляет Conab. Урожай фасоли останется на уровне около 3 миллионов тонн. А показатель по хлопку уменьшится на 3,2% - до 3,8 миллиона тонн.
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83425/10/834251077_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_8ada7407f662268f58b212a6e920b964.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, мировая экономика, бразилия
Сельское хозяйство, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ
18:15 12.02.2026
 
В Бразилии прогнозируют рекордный урожай зерна

Conab: Бразилию в 2025-2026 сельхозгоду ожидает рекордный урожай зерна

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая
Уборка урожая - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Уборка урожая. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Урожай зерна в Бразилии в текущем сельхозгоду вырастет на 0,3% - до рекордных 353,4 миллиона тонн, прогнозирует национальное сельскохозяйственное агентство Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
"После начала уборки урожая первой рекордной посевной, производство зерна в стране в сезоне 2025/26 годов оценивается в 353,4 миллиона тонн, что на 0,3% больше, чем в сезоне 2024/25 годов, это позволяет сохранить перспективу рекордного урожая", - говорится в сообщении.
Также ожидается, что площадь посевов в текущем сезоне должна составить 83,3 миллиона гектаров, что на 1,9% больше значений прошлого сельхозгода. При этом средняя урожайность сельскохозяйственных культур в Бразилии, согласно прогнозу, снизится на 1,5%.
Conab прогнозирует рекордный урожай сои в 2025-2026 сельхозгоду в 178 миллионов тонн. Климатические условия благоприятно повлияли на основные производящие регионы данной культуры. В то же время урожай кукурузы, как ожидается, снизится на 1,9% в годовом выражении – до 138,4 миллиона тонн.
Ожидаемый урожай риса в текущем сельхозгоду составит 10,9 миллиона тонн, сократившись к сезону 2024-2025 годов. Несмотря на снижение, урожай обеспечит внутреннее потребление, добавляет Conab. Урожай фасоли останется на уровне около 3 миллионов тонн. А показатель по хлопку уменьшится на 3,2% - до 3,8 миллиона тонн.
 
Сельское хозяйствоМировая экономикаБРАЗИЛИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала