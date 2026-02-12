В России раазрабатывают тест-системы для ранней диагностики диабета

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260212/diabet-867419239.html
2026-02-12T15:02+0300
2026-02-12T15:02+0300
здоровье
рф
михаил мурашко
минздрав
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0c/867419072_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_48a8921c68afd52f5bf1f02e79c4f7b3.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Российские ученые сейчас разрабатывают тест-системы для ранней доклинической диагностики сахарного диабета I типа, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Наши ученые сегодня разрабатывают в том числе и тест-системы для ранней доклинической диагностики сахарного диабета I типа. Надеемся, что в ближайший год они уже появятся в нашем арсенале практического применения", - сказал министр в ходе мероприятия по случаю 85-летнего юбилея президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, академика Ивана Дедова. Он добавил, что под руководством академика создано отечественное производство инсулинов, мониторинга глюкозы, тест-полосок.
здоровье, рф, михаил мурашко, минздрав
Здоровье, РФ, Михаил Мурашко, Минздрав
15:02 12.02.2026
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИзмерение уровня сахара в крови глюкометром
Измерение уровня сахара в крови глюкометром. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Российские ученые сейчас разрабатывают тест-системы для ранней доклинической диагностики сахарного диабета I типа, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Наши ученые сегодня разрабатывают в том числе и тест-системы для ранней доклинической диагностики сахарного диабета I типа. Надеемся, что в ближайший год они уже появятся в нашем арсенале практического применения", - сказал министр в ходе мероприятия по случаю 85-летнего юбилея президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, академика Ивана Дедова.
Он добавил, что под руководством академика создано отечественное производство инсулинов, мониторинга глюкозы, тест-полосок.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
ФАС согласовала цену на первый отечественный дженерик для лечения диабета
1 декабря 2025, 10:14
 
ЗдоровьеРФМихаил МурашкоМинздрав
 
 
