В России раазрабатывают тест-системы для ранней диагностики диабета

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Российские ученые сейчас разрабатывают тест-системы для ранней доклинической диагностики сахарного диабета I типа, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Наши ученые сегодня разрабатывают в том числе и тест-системы для ранней доклинической диагностики сахарного диабета I типа. Надеемся, что в ближайший год они уже появятся в нашем арсенале практического применения", - сказал министр в ходе мероприятия по случаю 85-летнего юбилея президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, академика Ивана Дедова. Он добавил, что под руководством академика создано отечественное производство инсулинов, мониторинга глюкозы, тест-полосок.

