Доллар дешевеет к евро и иене
Доллар дешевеет к евро и иене - 12.02.2026, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к евро и иене
Стоимость доллара по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, снижается в четверг днем в ожидании данных по рынку труда США,... | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T12:37+0300
2026-02-12T12:37+0300
2026-02-12T12:37+0300
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, снижается в четверг днем в ожидании данных по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.13 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1885 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1871 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 152,83 иены со 153,24 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,12% - до 96,8 пункта. Инвесторы ожидают выхода статистики из США позднее в четверг. Так, министерство труда США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 7 февраля. Прогнозируется, что их число снизилось до 222 тысяч с уровня предыдущей недели в 231 тысячу. Кроме того, Национальная ассоциация риелторов (NAR) опубликует доклад о продажах жилья на вторичном рынке в США в январе. Ожидается, что в январе показатель уменьшился до 4,15 миллиона сделок с 4,35 миллиона в декабре.
Доллар дешевеет к евро и иене
Доллар дешевеет к евро и иене в ожидании данных по рынку труда США
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, снижается в четверг днем в ожидании данных по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.13 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1885 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1871 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 152,83 иены со 153,24 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) опускался на 0,12% - до 96,8 пункта.
Инвесторы ожидают выхода статистики из США позднее в четверг. Так, министерство труда США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 7 февраля. Прогнозируется, что их число снизилось до 222 тысяч с уровня предыдущей недели в 231 тысячу.
Кроме того, Национальная ассоциация риелторов (NAR) опубликует доклад о продажах жилья на вторичном рынке в США в январе. Ожидается, что в январе показатель уменьшился до 4,15 миллиона сделок с 4,35 миллиона в декабре.