https://1prime.ru/20260212/dollar-867414311.html

Доллар дешевеет к евро и иене

Доллар дешевеет к евро и иене - 12.02.2026, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к евро и иене

Стоимость доллара по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, снижается в четверг днем в ожидании данных по рынку труда США,... | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T12:37+0300

2026-02-12T12:37+0300

2026-02-12T12:37+0300

рынок

торги

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82925/72/829257231_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_e840c76c084c207a19c80bcbbfe78978.jpg

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, снижается в четверг днем в ожидании данных по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.13 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1885 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1871 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 152,83 иены со 153,24 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,12% - до 96,8 пункта. Инвесторы ожидают выхода статистики из США позднее в четверг. Так, министерство труда США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 7 февраля. Прогнозируется, что их число снизилось до 222 тысяч с уровня предыдущей недели в 231 тысячу. Кроме того, Национальная ассоциация риелторов (NAR) опубликует доклад о продажах жилья на вторичном рынке в США в январе. Ожидается, что в январе показатель уменьшился до 4,15 миллиона сделок с 4,35 миллиона в декабре.

https://1prime.ru/20260212/zoloto-867407827.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша