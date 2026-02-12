https://1prime.ru/20260212/dolya-867426997.html

Доля "Суала" в "Русале" не изменилась, отображенное снижение является техническим действием, сообщил РИА Новости представитель "Суал Партнерс". | 12.02.2026, ПРАЙМ

китай

олег дерипаска

виктор вексельберг

русал

суал партнерс

гонконгская фондовая биржа

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Доля "Суала" в "Русале" не изменилась, отображенное снижение является техническим действием, сообщил РИА Новости представитель "Суал Партнерс". Ранее "Русал" сообщил на Гонконгской фондовой бирже, что доля "Суала" в компании была изменена до 22,249% с 25,09%. "Это техническое действие, доля не изменилась", - прокомментировал сообщение представитель "Суал Партнерс". Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.

