Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля "Суала" в "Русале" не изменилась - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260212/dolya-867426997.html
Доля "Суала" в "Русале" не изменилась
Доля "Суала" в "Русале" не изменилась - 12.02.2026, ПРАЙМ
Доля "Суала" в "Русале" не изменилась
Доля "Суала" в "Русале" не изменилась, отображенное снижение является техническим действием, сообщил РИА Новости представитель "Суал Партнерс". | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T19:39+0300
2026-02-12T19:39+0300
китай
олег дерипаска
виктор вексельберг
русал
суал партнерс
гонконгская фондовая биржа
https://cdnn.1prime.ru/img/82872/97/828729733_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7c5dc9e6fd3b230e094f3036cacd5134.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Доля "Суала" в "Русале" не изменилась, отображенное снижение является техническим действием, сообщил РИА Новости представитель "Суал Партнерс". Ранее "Русал" сообщил на Гонконгской фондовой бирже, что доля "Суала" в компании была изменена до 22,249% с 25,09%. "Это техническое действие, доля не изменилась", - прокомментировал сообщение представитель "Суал Партнерс". Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82872/97/828729733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_282355a3d77b138cd9e57718bd54a97a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, олег дерипаска, виктор вексельберг, русал, суал партнерс, гонконгская фондовая биржа
КИТАЙ, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Русал, СУАЛ Партнерс, Гонконгская фондовая биржа
19:39 12.02.2026
 
Доля "Суала" в "Русале" не изменилась

Доля "Суала" в "Русале" не изменилась, снижение является техническим действием

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВывеска Управляющей компании "РУСАЛ"
Вывеска Управляющей компании РУСАЛ - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Вывеска Управляющей компании "РУСАЛ". Архивное фото
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Доля "Суала" в "Русале" не изменилась, отображенное снижение является техническим действием, сообщил РИА Новости представитель "Суал Партнерс".
Ранее "Русал" сообщил на Гонконгской фондовой бирже, что доля "Суала" в компании была изменена до 22,249% с 25,09%.
"Это техническое действие, доля не изменилась", - прокомментировал сообщение представитель "Суал Партнерс".
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
 
КИТАЙОлег ДерипаскаВиктор ВексельбергРусалСУАЛ ПартнерсГонконгская фондовая биржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала