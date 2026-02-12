https://1prime.ru/20260212/dolya-867426997.html
Доля "Суала" в "Русале" не изменилась
Доля "Суала" в "Русале" не изменилась - 12.02.2026, ПРАЙМ
Доля "Суала" в "Русале" не изменилась
Доля "Суала" в "Русале" не изменилась, отображенное снижение является техническим действием, сообщил РИА Новости представитель "Суал Партнерс". | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T19:39+0300
2026-02-12T19:39+0300
2026-02-12T19:39+0300
китай
олег дерипаска
виктор вексельберг
русал
суал партнерс
гонконгская фондовая биржа
https://cdnn.1prime.ru/img/82872/97/828729733_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7c5dc9e6fd3b230e094f3036cacd5134.jpg
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Доля "Суала" в "Русале" не изменилась, отображенное снижение является техническим действием, сообщил РИА Новости представитель "Суал Партнерс". Ранее "Русал" сообщил на Гонконгской фондовой бирже, что доля "Суала" в компании была изменена до 22,249% с 25,09%. "Это техническое действие, доля не изменилась", - прокомментировал сообщение представитель "Суал Партнерс". Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82872/97/828729733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_282355a3d77b138cd9e57718bd54a97a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, олег дерипаска, виктор вексельберг, русал, суал партнерс, гонконгская фондовая биржа
КИТАЙ, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Русал, СУАЛ Партнерс, Гонконгская фондовая биржа
Доля "Суала" в "Русале" не изменилась
Доля "Суала" в "Русале" не изменилась, снижение является техническим действием