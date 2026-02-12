https://1prime.ru/20260212/ekonomika-867409794.html

МЭР допустило дальнейшее замедление экономики России

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития допускает дальнейшее замедление экономики РФ, восстановление темпов роста начнется к концу 2026 года, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе выступления на комитете по экономической политике в Госдуме.Он отметил, что замедление роста ВВП является "естественной платой" за снижение инфляции."В целом мы сейчас отмечаем, что есть резерв для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий. Но надо понимать, что какие бы решения сейчас не принимались, они будут действовать на экономику с лагом. Оценка лага - 6-9 месяцев, иногда больше", - сказал министр."Поэтому мы ожидаем в первом полугодии дальнейшего замедления экономики, восстановление темпов роста будет происходить в лучшем случае в конце 2026 года, но, скорее всего, в 2027 году", - пояснил он.Решетников также отметил, что влияние жесткой ДКП отражается не только на экономике в целом, но и на инвестициях. "За 9 месяцев 2025 года они выросли на 0,5%, но думаю, по году мы увидим снижение в реальном выражении инвестиций, что является предсказуемым и понятным", - сказал министр.

