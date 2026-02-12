Эксперт рассказал, когда в России снизятся цены на огурцы

https://1prime.ru/20260212/ekspert-867402697.html

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Цены на огурцы в России снизятся к началу марта, когда потеплеет и вырастет урожайность, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "Снижение цен ожидается в конце февраля - начале марта с потеплением и ростом урожайности… начнется спад до конца сентября - начала октября", - сказал эксперт, отвечая на вопрос о динамике цен на огурцы. Эксперт спрогнозировал, что минимальная цена в 2026 году будет в июле-августе на уровне 120-140 рублей за килограмм, исходя из сезонной динамики предыдущих лет и учета инфляции. Тренин объяснил, что для снижения цен на огурцы нужно потепление и удлинение светового дня - это снизит энергозатраты. Также необходимо увеличение урожайности в теплицах, рост объемов производства и начало поставок из открытого грунта летом. По словам эксперта, самые высокие цены на огурцы зафиксированы в регионах Дальнего Востока из-за климатических условий, требующих выращивания в высокозатратных теплицах, удаленности от регионов-лидеров по производству и высоких логистических издержек.

