Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, когда в России снизятся цены на огурцы - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260212/ekspert-867402697.html
Эксперт рассказал, когда в России снизятся цены на огурцы
Эксперт рассказал, когда в России снизятся цены на огурцы - 12.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, когда в России снизятся цены на огурцы
Цены на огурцы в России снизятся к началу марта, когда потеплеет и вырастет урожайность, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T04:17+0300
2026-02-12T04:17+0300
экономика
дальний восток
акра
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867402697.jpg?1770859066
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Цены на огурцы в России снизятся к началу марта, когда потеплеет и вырастет урожайность, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "Снижение цен ожидается в конце февраля - начале марта с потеплением и ростом урожайности… начнется спад до конца сентября - начала октября", - сказал эксперт, отвечая на вопрос о динамике цен на огурцы. Эксперт спрогнозировал, что минимальная цена в 2026 году будет в июле-августе на уровне 120-140 рублей за килограмм, исходя из сезонной динамики предыдущих лет и учета инфляции. Тренин объяснил, что для снижения цен на огурцы нужно потепление и удлинение светового дня - это снизит энергозатраты. Также необходимо увеличение урожайности в теплицах, рост объемов производства и начало поставок из открытого грунта летом. По словам эксперта, самые высокие цены на огурцы зафиксированы в регионах Дальнего Востока из-за климатических условий, требующих выращивания в высокозатратных теплицах, удаленности от регионов-лидеров по производству и высоких логистических издержек.
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дальний восток, акра
Экономика, Дальний Восток, АКРА
04:17 12.02.2026
 
Эксперт рассказал, когда в России снизятся цены на огурцы

Эксперт Тренин: цены на огурцы в России снизятся к началу марта

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Цены на огурцы в России снизятся к началу марта, когда потеплеет и вырастет урожайность, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"Снижение цен ожидается в конце февраля - начале марта с потеплением и ростом урожайности… начнется спад до конца сентября - начала октября", - сказал эксперт, отвечая на вопрос о динамике цен на огурцы.
Эксперт спрогнозировал, что минимальная цена в 2026 году будет в июле-августе на уровне 120-140 рублей за килограмм, исходя из сезонной динамики предыдущих лет и учета инфляции.
Тренин объяснил, что для снижения цен на огурцы нужно потепление и удлинение светового дня - это снизит энергозатраты. Также необходимо увеличение урожайности в теплицах, рост объемов производства и начало поставок из открытого грунта летом.
По словам эксперта, самые высокие цены на огурцы зафиксированы в регионах Дальнего Востока из-за климатических условий, требующих выращивания в высокозатратных теплицах, удаленности от регионов-лидеров по производству и высоких логистических издержек.
 
ЭкономикаДальний ВостокАКРА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала