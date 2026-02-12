Эксперт объяснила, почему цифровые технологии не ведут "прослушку"

https://1prime.ru/20260212/ekspert-867402878.html

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Цифровые технологии не ведут "прослушку" - профиль пользователя создается благодаря данным в интернете, которых современный человек оставляет очень много, даже не осознавая этого, рассказала РИА Новости ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова. "Современный человек постоянно оставляет о себе в интернете очень много информации — даже если не выкладывает в соцсети ничего лишнего, не ведет блог. Эти данные собирают и обрабатывают устройства, которые сегодня есть у каждого в кармане или на руке... Речь идет не о прослушке в привычном смысле. Речь о том, что большие объемы разных данных из разных источников собираются, сопоставляются и превращаются в профиль поведения и образа жизни человека: где он бывает, что покупает, что его интересует", - сказала Кокова. Следы в цифровой среде оставляет любое действие - поисковые запросы, просмотры страниц, лайки, подписки, комментарии, история перемещения. Это попадает в большие базы данных, нейросети для анализа или аналитики, и со временем начинает складываться в довольно подробный цифровой профиль человека. "В результате о человеке можно узнать гораздо больше, чем кажется - и не только специалистам по технологиям, но и тем, кто занимается маркетингом и рекламой", - отметила эксперт. На такой профиль влияют не только прямые действия пользователя, но и так называемая "цифровая тень". Как объяснила эксперт, это случаи, когда пользователь попадает на чужие фотографии и чужие геолокации или в различные базы данных. Современные устройства умеют собирать и хорошо сопоставлять очень много разрозненных данных о действиях, перемещениях и интересах. "Этого достаточно, чтобы довольно точно угадывать, что нам может быть интересно. И не потому, что кто-то целенаправленно наблюдает, ходит и прослушивает нас, а потому, что мы живем в среде, где почти любое действие оставляет цифровой след, анализируется и попадает в поведенческие модели", - сказала Кокова. По ее словам, если бы за этими действиями стояла целенаправленная слежка или группа мошенников, то данные использовались бы тихо и незаметно. "В реальности большая часть информации применяется открыто — для рекомендаций, рекламы и улучшения сервисов. Мы живем в мире, где технологии знают о нас не все, но достаточно, чтобы строить рабочие модели поведения", - добавила эксперт.

