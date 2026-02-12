Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему мошенники стали звонить на стационарный телефон - 12.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260212/ekspert-867404366.html
Эксперт объяснил, почему мошенники стали звонить на стационарный телефон
Эксперт объяснил, почему мошенники стали звонить на стационарный телефон - 12.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему мошенники стали звонить на стационарный телефон
Злоумышленники стали возвращаться в прошлое и звонить жертве на стационарный телефон: в отличие от мобильных, они не защищены на уровне сети, и далеко не у всех | 12.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-12T06:18+0300
2026-02-12T06:18+0300
общество
россия
билайн
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867404366.jpg?1770866316
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Злоумышленники стали возвращаться в прошлое и звонить жертве на стационарный телефон: в отличие от мобильных, они не защищены на уровне сети, и далеко не у всех из них есть определители номера, рассказал РИА Новости руководитель направления антифрода "Билайна" Александр Фадеев. "Злоумышленники переключаются на стационарные телефоны. Рост интереса к последним после многолетнего плато был зафиксирован летом 2025 года. Дело в том, что городские телефоны - легкая мишень: в отличие от мобильных, они не защищены на уровне сети, и далеко не у всех из них есть определители номера. При этом их пользователями чаще бывают пожилые граждане и дети", - сообщил Фадеев. По его словам, риски усугубляет своеобразный кредит доверия, которым пользуются звонки "на домашний". Люди гораздо реже пользуются стационарным телефоном и обычно не оставляют его номер в качестве контактного. Отсюда представление о том, что на него могут звонить только близкие и представители организаций. Эксперт объяснил, что аферисты представляются официальными лицами и предлагают потенциальной жертве срочно продлить договор с телекоммуникационной компанией, чтобы стационарный телефон не отключили, оплатить просроченные счета за газ или электроэнергию или заменить счетчики коммунальных услуг. Также среди популярных мошеннических сценариев - подготовка к грядущей модернизации телефонной линии и подача заявки на бесплатную замену оборудования, а также переоформление важных документов для пенсионного фонда и запись в поликлинику. "Они могут пытаться получить персональную информацию либо выпросить смс-код для взлома "Госуслуг" или банковского приложения", - заявил Фадеев. Чтобы не стать жертвой обмана, следует помнить, что никому нельзя сообщать по телефону персональную информацию, что коды из смс спрашивают только мошенники, а серьезные вопросы, связанные с документами, никогда не решаются по телефону - только при личном визите, добавил эксперт. В свою очередь договор на оказание услуг домашней телефонии бессрочный, и продлевать его не нужно.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, билайн
Общество , РОССИЯ, Билайн
06:18 12.02.2026
 
Эксперт объяснил, почему мошенники стали звонить на стационарный телефон

Эксперт Фадеев: мошенники стали звонить жертве на стационарный телефон

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Злоумышленники стали возвращаться в прошлое и звонить жертве на стационарный телефон: в отличие от мобильных, они не защищены на уровне сети, и далеко не у всех из них есть определители номера, рассказал РИА Новости руководитель направления антифрода "Билайна" Александр Фадеев.
"Злоумышленники переключаются на стационарные телефоны. Рост интереса к последним после многолетнего плато был зафиксирован летом 2025 года. Дело в том, что городские телефоны - легкая мишень: в отличие от мобильных, они не защищены на уровне сети, и далеко не у всех из них есть определители номера. При этом их пользователями чаще бывают пожилые граждане и дети", - сообщил Фадеев.
По его словам, риски усугубляет своеобразный кредит доверия, которым пользуются звонки "на домашний". Люди гораздо реже пользуются стационарным телефоном и обычно не оставляют его номер в качестве контактного. Отсюда представление о том, что на него могут звонить только близкие и представители организаций.
Эксперт объяснил, что аферисты представляются официальными лицами и предлагают потенциальной жертве срочно продлить договор с телекоммуникационной компанией, чтобы стационарный телефон не отключили, оплатить просроченные счета за газ или электроэнергию или заменить счетчики коммунальных услуг.
Также среди популярных мошеннических сценариев - подготовка к грядущей модернизации телефонной линии и подача заявки на бесплатную замену оборудования, а также переоформление важных документов для пенсионного фонда и запись в поликлинику.
"Они могут пытаться получить персональную информацию либо выпросить смс-код для взлома "Госуслуг" или банковского приложения", - заявил Фадеев.
Чтобы не стать жертвой обмана, следует помнить, что никому нельзя сообщать по телефону персональную информацию, что коды из смс спрашивают только мошенники, а серьезные вопросы, связанные с документами, никогда не решаются по телефону - только при личном визите, добавил эксперт. В свою очередь договор на оказание услуг домашней телефонии бессрочный, и продлевать его не нужно.
 
ОбществоРОССИЯБилайн
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала