Эксперт объяснил, почему мошенники стали звонить на стационарный телефон

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Злоумышленники стали возвращаться в прошлое и звонить жертве на стационарный телефон: в отличие от мобильных, они не защищены на уровне сети, и далеко не у всех из них есть определители номера, рассказал РИА Новости руководитель направления антифрода "Билайна" Александр Фадеев. "Злоумышленники переключаются на стационарные телефоны. Рост интереса к последним после многолетнего плато был зафиксирован летом 2025 года. Дело в том, что городские телефоны - легкая мишень: в отличие от мобильных, они не защищены на уровне сети, и далеко не у всех из них есть определители номера. При этом их пользователями чаще бывают пожилые граждане и дети", - сообщил Фадеев. По его словам, риски усугубляет своеобразный кредит доверия, которым пользуются звонки "на домашний". Люди гораздо реже пользуются стационарным телефоном и обычно не оставляют его номер в качестве контактного. Отсюда представление о том, что на него могут звонить только близкие и представители организаций. Эксперт объяснил, что аферисты представляются официальными лицами и предлагают потенциальной жертве срочно продлить договор с телекоммуникационной компанией, чтобы стационарный телефон не отключили, оплатить просроченные счета за газ или электроэнергию или заменить счетчики коммунальных услуг. Также среди популярных мошеннических сценариев - подготовка к грядущей модернизации телефонной линии и подача заявки на бесплатную замену оборудования, а также переоформление важных документов для пенсионного фонда и запись в поликлинику. "Они могут пытаться получить персональную информацию либо выпросить смс-код для взлома "Госуслуг" или банковского приложения", - заявил Фадеев. Чтобы не стать жертвой обмана, следует помнить, что никому нельзя сообщать по телефону персональную информацию, что коды из смс спрашивают только мошенники, а серьезные вопросы, связанные с документами, никогда не решаются по телефону - только при личном визите, добавил эксперт. В свою очередь договор на оказание услуг домашней телефонии бессрочный, и продлевать его не нужно.

