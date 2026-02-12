Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Драги заявил об ухудшении экономики в Европе - 12.02.2026, ПРАЙМ
Драги заявил об ухудшении экономики в Европе
2026-02-12T22:45+0300
2026-02-12T22:45+0300
МИЛАН, 12 фев – ПРАЙМ. Бывший глава Европейского центробанка Марио Драги заявил об ухудшении экономики в Европе, отметив необходимость снятия барьеров в едином рынке Евросоюза, передает газета Sole24Ore, передавая содержание выступления функционера на неформальном саммите Евросоюза в Брюсселе. Драги подчеркнул, что с момента представления его доклада о конкурентоспособности экономическая ситуация в Евросоюзе ухудшилась, что делает необходимым принятие срочных мер. "Он сосредоточился на нескольких ключевых вопросах: необходимости снижения барьеров на едином рынке, фрагментации фондовых рынков и усилиях по мобилизации европейских сбережений, стоимости энергии, возможности предоставления целевых европейских преференций в определенных секторах", - заявил источник, знакомый с деталями выступления Драги. По словам источника, еврочиновник предложил активнее использовать предусмотренный договорами механизм расширенного сотрудничества, который позволяет группе стран ЕС продвигаться быстрее в реализации отдельных инициатив, если достичь консенсуса среди всех членов союза затруднительно. Как сообщила Corriere della Sera, экс-глава ЕЦБ указал на необходимость снижения стоимости энергии для европейской промышленности и домохозяйств и выдвинул возможность введения "целевой европейской преференции" в отдельных стратегических секторах. Драги занимал должность председателя Совета министров Италии с февраля 2021 года по октябрь 2022 года. Ранее известный экономист возглавлял Европейский центробанк и Банк Италии. В сентябре 2023 года фон дер Ляйен поручила ему подготовить доклад о будущем европейской конкурентоспособности, который был представлен в сентябре 2024 года.
22:45 12.02.2026
 
Драги заявил об ухудшении экономики в Европе

Экс-глава ЕЦБ Драги заявил об ухудшении экономической ситуации в Европе

МИЛАН, 12 фев – ПРАЙМ. Бывший глава Европейского центробанка Марио Драги заявил об ухудшении экономики в Европе, отметив необходимость снятия барьеров в едином рынке Евросоюза, передает газета Sole24Ore, передавая содержание выступления функционера на неформальном саммите Евросоюза в Брюсселе.
Драги подчеркнул, что с момента представления его доклада о конкурентоспособности экономическая ситуация в Евросоюзе ухудшилась, что делает необходимым принятие срочных мер.
"Он сосредоточился на нескольких ключевых вопросах: необходимости снижения барьеров на едином рынке, фрагментации фондовых рынков и усилиях по мобилизации европейских сбережений, стоимости энергии, возможности предоставления целевых европейских преференций в определенных секторах", - заявил источник, знакомый с деталями выступления Драги.
По словам источника, еврочиновник предложил активнее использовать предусмотренный договорами механизм расширенного сотрудничества, который позволяет группе стран ЕС продвигаться быстрее в реализации отдельных инициатив, если достичь консенсуса среди всех членов союза затруднительно.
Как сообщила Corriere della Sera, экс-глава ЕЦБ указал на необходимость снижения стоимости энергии для европейской промышленности и домохозяйств и выдвинул возможность введения "целевой европейской преференции" в отдельных стратегических секторах.
Драги занимал должность председателя Совета министров Италии с февраля 2021 года по октябрь 2022 года. Ранее известный экономист возглавлял Европейский центробанк и Банк Италии. В сентябре 2023 года фон дер Ляйен поручила ему подготовить доклад о будущем европейской конкурентоспособности, который был представлен в сентябре 2024 года.
 
