Драги заявил об ухудшении экономики в Европе

Драги заявил об ухудшении экономики в Европе

2026-02-12T22:45+0300

мировая экономика

финансы

европа

брюссель

италия

марио драги

ес

ецб

совет министров

МИЛАН, 12 фев – ПРАЙМ. Бывший глава Европейского центробанка Марио Драги заявил об ухудшении экономики в Европе, отметив необходимость снятия барьеров в едином рынке Евросоюза, передает газета Sole24Ore, передавая содержание выступления функционера на неформальном саммите Евросоюза в Брюсселе. Драги подчеркнул, что с момента представления его доклада о конкурентоспособности экономическая ситуация в Евросоюзе ухудшилась, что делает необходимым принятие срочных мер. "Он сосредоточился на нескольких ключевых вопросах: необходимости снижения барьеров на едином рынке, фрагментации фондовых рынков и усилиях по мобилизации европейских сбережений, стоимости энергии, возможности предоставления целевых европейских преференций в определенных секторах", - заявил источник, знакомый с деталями выступления Драги. По словам источника, еврочиновник предложил активнее использовать предусмотренный договорами механизм расширенного сотрудничества, который позволяет группе стран ЕС продвигаться быстрее в реализации отдельных инициатив, если достичь консенсуса среди всех членов союза затруднительно. Как сообщила Corriere della Sera, экс-глава ЕЦБ указал на необходимость снижения стоимости энергии для европейской промышленности и домохозяйств и выдвинул возможность введения "целевой европейской преференции" в отдельных стратегических секторах. Драги занимал должность председателя Совета министров Италии с февраля 2021 года по октябрь 2022 года. Ранее известный экономист возглавлял Европейский центробанк и Банк Италии. В сентябре 2023 года фон дер Ляйен поручила ему подготовить доклад о будущем европейской конкурентоспособности, который был представлен в сентябре 2024 года.

