Fesco работает в штатном режиме после задержания замглавы группы

2026-02-12T16:44+0300

бизнес

россия

fesco

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco работает в штатном режиме на фоне задержания замглавы группы Бориса Иванова и экс-председателя совета директоров Андрея Северилова, все производственные и операционные процессы выполняются в полном объеме, говорится в сообщении компании. "Группа работает в штатном режиме, все производственные и операционные процессы выполняются в полном объеме", - прокомментировали в компании ситуацию на фоне задержаний.

