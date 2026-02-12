Fesco работает в штатном режиме после задержания замглавы группы

https://1prime.ru/20260212/fesco--867421839.html
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco работает в штатном режиме на фоне задержания замглавы группы Бориса Иванова и экс-председателя совета директоров Андрея Северилова, все производственные и операционные процессы выполняются в полном объеме, говорится в сообщении компании. "Группа работает в штатном режиме, все производственные и операционные процессы выполняются в полном объеме", - прокомментировали в компании ситуацию на фоне задержаний.
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco работает в штатном режиме на фоне задержания замглавы группы Бориса Иванова и экс-председателя совета директоров Андрея Северилова, все производственные и операционные процессы выполняются в полном объеме, говорится в сообщении компании.
"Группа работает в штатном режиме, все производственные и операционные процессы выполняются в полном объеме", - прокомментировали в компании ситуацию на фоне задержаний.
