Fesco работает в штатном режиме после задержания замглавы группы - 12.02.2026
Fesco работает в штатном режиме после задержания замглавы группы
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco работает в штатном режиме на фоне задержания замглавы группы Бориса Иванова и экс-председателя совета директоров Андрея Северилова, все производственные и операционные процессы выполняются в полном объеме, говорится в сообщении компании. "Группа работает в штатном режиме, все производственные и операционные процессы выполняются в полном объеме", - прокомментировали в компании ситуацию на фоне задержаний.
2026
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco работает в штатном режиме на фоне задержания замглавы группы Бориса Иванова и экс-председателя совета директоров Андрея Северилова, все производственные и операционные процессы выполняются в полном объеме, говорится в сообщении компании.
"Группа работает в штатном режиме, все производственные и операционные процессы выполняются в полном объеме", - прокомментировали в компании ситуацию на фоне задержаний.
