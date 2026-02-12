Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии внезапно высказались о разрыве связей с Россией - 12.02.2026
В Финляндии внезапно высказались о разрыве связей с Россией
В Финляндии внезапно высказались о разрыве связей с Россией - 12.02.2026, ПРАЙМ
В Финляндии внезапно высказались о разрыве связей с Россией
Финляндия может столкнуться с серьезным экономическим кризисом из-за своей антироссийской позиции, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в... | 12.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Финляндия может столкнуться с серьезным экономическим кризисом из-за своей антироссийской позиции, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X. "Экс-глава ЕЦБ Марио Драги заявляет, что экономика еврозоны находится в плохом состоянии. Он призывает к срочным действиям для предотвращения дальнейшего ухудшения экономической ситуации. Развязывание прокси-войны и разрыв связей с Россией приводят к негативным последствиям", — отметил он.Политик подчеркнул, что раньше у Хельсинки были выгодные торговые отношения с Москвой.В четверг бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги рассказал об ухудшении экономической ситуации в Европе, акцентировав внимание на важности устранения барьеров на общем рынке Евросоюза, сообщает газета Sole24Ore. Драги отметил, что с момента представления его доклада о конкурентоспособности экономическое положение в Евросоюзе стало сложнее, что требует оперативных действий.
22:49 12.02.2026
 
В Финляндии внезапно высказались о разрыве связей с Россией

Мема: состояние экономики Финляндии резко ухудшается из-за разрыва связей с Россией

МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Финляндия может столкнуться с серьезным экономическим кризисом из-за своей антироссийской позиции, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X.
"Экс-глава ЕЦБ Марио Драги заявляет, что экономика еврозоны находится в плохом состоянии. Он призывает к срочным действиям для предотвращения дальнейшего ухудшения экономической ситуации. Развязывание прокси-войны и разрыв связей с Россией приводят к негативным последствиям", — отметил он.
Политик подчеркнул, что раньше у Хельсинки были выгодные торговые отношения с Москвой.
В четверг бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги рассказал об ухудшении экономической ситуации в Европе, акцентировав внимание на важности устранения барьеров на общем рынке Евросоюза, сообщает газета Sole24Ore. Драги отметил, что с момента представления его доклада о конкурентоспособности экономическое положение в Евросоюзе стало сложнее, что требует оперативных действий.
Заголовок открываемого материала