В Финляндии внезапно высказались о разрыве связей с Россией

12.02.2026

МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Финляндия может столкнуться с серьезным экономическим кризисом из-за своей антироссийской позиции, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X. "Экс-глава ЕЦБ Марио Драги заявляет, что экономика еврозоны находится в плохом состоянии. Он призывает к срочным действиям для предотвращения дальнейшего ухудшения экономической ситуации. Развязывание прокси-войны и разрыв связей с Россией приводят к негативным последствиям", — отметил он.Политик подчеркнул, что раньше у Хельсинки были выгодные торговые отношения с Москвой.В четверг бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги рассказал об ухудшении экономической ситуации в Европе, акцентировав внимание на важности устранения барьеров на общем рынке Евросоюза, сообщает газета Sole24Ore. Драги отметил, что с момента представления его доклада о конкурентоспособности экономическое положение в Евросоюзе стало сложнее, что требует оперативных действий.

