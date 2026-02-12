https://1prime.ru/20260212/gaz-867392880.html

"Заплатят другие". Европа наконец заменит российский газ

Амбициозные планы Ливии нарастить поставки газа в ЕС в десять раз к 2030-му теоретически вполне реализуемы. Однако возможны неприятные неожиданности.

МОСКВА, 12 фев —ПРАЙМ, Роман Серов. Амбициозные планы Ливии нарастить поставки газа в ЕС в десять раз к 2030-му теоретически вполне реализуемы. Однако возможны неприятные неожиданности. И даже если все получится, это не спасет европейскую экономику от дефицита.Теоретически и практическиЛивия собирается нарастить добычу до миллиарда кубических футов в сутки и приступить к разработке сланцевых месторождений.По запасам газа страна входит в топ-5 в Африке: примерно полтора триллиона кубометров, или 80 триллионов кубических футов. Конечно, сейчас производство и экспорт несопоставимы с российскими — даже в условиях санкций. Но это вполне серьезный региональный игрок. По трубопроводу Green Stream ливийский газ поступает в Италию. Это и есть основной экспорт.Однако после свержения Муаммара Каддафи в 2011-м Ливия находится в состоянии гражданской войны. Два враждующих правительства контролируют лишь часть территории. Остальное — под властью различных вооруженных групп.Нефтегазовая инфраструктура крайне нестабильна. Так, в феврале 2024-го поставки в Европу были минимальными из-за приостановки добычи на месторождении Вафа. А в августе того же года правительство на востоке Ливии объявило форс-мажор на всех месторождениях.Терминалы, трубопроводы, порты устарели и нуждаются в ремонте. Даже Green Stream не модернизировали уже 40 лет.По мнению экспертов, привести все это в порядок за пять лет нереально. Нарастить экспорт невозможно без бурения новых скважин, строительства трубопроводов к побережью. Не говоря уже об СПГ-инфраструктуре — это вообще очень долго и дорого. Даже в США на такие проекты закладывают десятилетия.Денег нет и не предвидитсяА инвестиций нет и не предвидится. "Десятки миллиардов долларов просто так никто не даст. И политические риски огромны", — указывает начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев."Сначала нужны договоренности между группами, которые контролируют территорию месторождений и районы, где проходят газопроводы, выходы к морю. Либо это должен быть кто-то один", — отмечает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.И добавляет: иначе с газом получится, как с нефтью. Вроде договорились, качают за рубеж. Приходят деньги — поделить не могут, опять враги. Какой уж тут экспорт.Да и вообще за пять лет в Ливии может случиться что угодно. Не факт, что и сам ЕС к тому времени сохранится в нынешнем виде, рассуждает доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин."Европа уже показала себя ненадежным экономическим партнером. Вряд ли кто-то из крупных инвесторов понадеется, что ЕС сохранит хотя бы текущие объемы потребления и не откажется от заключенных контрактов по политическим мотивам. Например, введет произвольные санкции против той же Ливии — ведь много лет они действовали", —поясняет он.Хватит не всемНо даже если предположить, что все сложится идеально и через пять лет ливийские поставки действительно вырастут в десять раз, это капля в море. ЕС потребляет около 300 миллиардов кубометров газа в год. До 2022-го было более 400 миллиардов, причем 150-170 — из России."Смешно даже говорить, что плюс или минус десять кубов станут спасением. Но ливийский газ может помочь странам Южной Европы, Италии, Испании, отчасти Франции, куда он идет по трубопроводам. Эти поставки стабилизируют цены на региональном уровне", — говорит Олег Абелев.По мнению Игоря Юшкова, трубопроводный газ из Ливии способен конкурировать с азербайджанским, а СПГ — с алжирским и американским.А до Германии и Центральной Европы попросту не дойдет, даже если его будет в десять раз больше. Этот регион полагался на дешевые и стабильные российские поставки, которые ЕС прекратил в угоду политике. Сейчас там получают наш сжиженный газ через Бельгию, Португалию и Испанию."Российские поставки можно было гибко регулировать. А ливийские подвержены скачкам цен и перебоям из-за внутренних конфликтов. Европе придется полагаться на большие подземные хранилища, чтобы сглаживать такие колебания", —уточняет Олег Абелев.Ливия не спасет ЕвропуПонятно, что ЕС переживет зиму без российского трубопроводного газа. Там вообще собираются отказаться от него с 2027-го. Правда, с оговоркой — если не возникнет чрезвычайных обстоятельств, например, сильных холодов. В такое время важна предсказуемость, на которую Ливия никак не способна.И тут для Европы главное — не потерять расположение США, обеспечивающих до 60% СПГ-поставок, считает аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.Отношения между давними союзниками сейчас непростые. С одной стороны, в ЕС пообещали купить у США энергоносителей на 600 миллиардов долларов, но вряд ли такие деньги найдутся. С другой — американцы рассматривают Старый Свет как свою экономическую вотчину и не пустят туда хоть сколько-нибудь серьезных конкурентов. А в случае необходимости их оперативно устранят. Средства и методы для этого имеются.Скорее всего, заявление Ливии — это сигнал о намерениях и возможностях для Европы. Реалистичный сценарий — плавный рост поставок к 2030 году до 5-10 миллиардов кубометров, чтобы помочь Италии и соседям. Глобально европейскую экономику спасет атомная энергетика там, где она возможна. И настоящая диверсификация поставок, а не просто пересадка на американскую газовую иглу.

