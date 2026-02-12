https://1prime.ru/20260212/gaz-867428429.html

Биржевые цены на газ в Европе незначительно выросли

Биржевые цены на газ в Европе слабо выросли в четверг - до 397 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 12.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе слабо выросли в четверг - до 397 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 403,3 доллара (+1,9%). Ценовой минимум составил 396,4 доллара (+0,2%), ценовой максимум - 410,5 доллара (+3,7%). Последние фьючерсы торговались по 396,8 доллара (+0,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 395,7 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

