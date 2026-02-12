https://1prime.ru/20260212/gazprom-867408781.html
"Газпром" сообщил об очень низких запасах газа в Прибалтике
МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Менее 25% запасов газа осталось в единственном в Прибалтике подземном хранилище газа (ПХГ), это может создать серьезные проблемы как для самой Прибалтики, так и для соседней Финляндии, считает компания "Газпром". "В Инчукалнском подземном газовом хранилище, единственном в Прибалтике, осталось менее 25% запасов", - отметила компания со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe и оператора газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid. "Недостаточный объем газа в Инчукалнском ПХГ может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии", - полагают в концерне. "Газпром" подчеркнул, что из хранилища отобран весь газ, закачанный при подготовке к зиме, и сейчас отбор продолжается из запасов предыдущих лет. "До минимального за последние пять лет уровня заполненности осталось всего 100 миллионов кубометров газа (в феврале в среднем в сутки из этого хранилища расходуется более 10 миллионов кубометров)", - добавляется в сообщении компании.
