https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590442_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_89e946682197ca2a1b0589b75068ddd3.jpg
МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Менее 25% запасов газа осталось в единственном в Прибалтике подземном хранилище газа (ПХГ), это может создать серьезные проблемы как для самой Прибалтики, так и для соседней Финляндии, считает компания "Газпром". "В Инчукалнском подземном газовом хранилище, единственном в Прибалтике, осталось менее 25% запасов", - отметила компания со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe и оператора газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid. "Недостаточный объем газа в Инчукалнском ПХГ может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии", - полагают в концерне. "Газпром" подчеркнул, что из хранилища отобран весь газ, закачанный при подготовке к зиме, и сейчас отбор продолжается из запасов предыдущих лет. "До минимального за последние пять лет уровня заполненности осталось всего 100 миллионов кубометров газа (в феврале в среднем в сутки из этого хранилища расходуется более 10 миллионов кубометров)", - добавляется в сообщении компании.
09:59 12.02.2026
 
"Газпром" сообщил об очень низких запасах газа в Прибалтике

"Газпром": в единственном хранилище газа в Прибалтике осталось менее 25% запасов

© РИА Новости . Александр Мазуркевич Газовая компрессорная станция
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Менее 25% запасов газа осталось в единственном в Прибалтике подземном хранилище газа (ПХГ), это может создать серьезные проблемы как для самой Прибалтики, так и для соседней Финляндии, считает компания "Газпром".
"В Инчукалнском подземном газовом хранилище, единственном в Прибалтике, осталось менее 25% запасов", - отметила компания со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe и оператора газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid.
"Заплатят другие". Европа наконец заменит российский газ
07:07
"Недостаточный объем газа в Инчукалнском ПХГ может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии", - полагают в концерне.
"Газпром" подчеркнул, что из хранилища отобран весь газ, закачанный при подготовке к зиме, и сейчас отбор продолжается из запасов предыдущих лет.
"До минимального за последние пять лет уровня заполненности осталось всего 100 миллионов кубометров газа (в феврале в среднем в сутки из этого хранилища расходуется более 10 миллионов кубометров)", - добавляется в сообщении компании.
 
Заголовок открываемого материала