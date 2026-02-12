https://1prime.ru/20260212/gazprom-867408781.html

"Газпром" сообщил об очень низких запасах газа в Прибалтике

"Газпром" сообщил об очень низких запасах газа в Прибалтике - 12.02.2026, ПРАЙМ

"Газпром" сообщил об очень низких запасах газа в Прибалтике

Менее 25% запасов газа осталось в единственном в Прибалтике подземном хранилище газа (ПХГ), это может создать серьезные проблемы как для самой Прибалтики, так и | 12.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-12T09:59+0300

2026-02-12T09:59+0300

2026-02-12T09:59+0300

газ

прибалтика

финляндия

латвия

газпром

gas infrastructure europe

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590442_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_89e946682197ca2a1b0589b75068ddd3.jpg

МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Менее 25% запасов газа осталось в единственном в Прибалтике подземном хранилище газа (ПХГ), это может создать серьезные проблемы как для самой Прибалтики, так и для соседней Финляндии, считает компания "Газпром". "В Инчукалнском подземном газовом хранилище, единственном в Прибалтике, осталось менее 25% запасов", - отметила компания со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe и оператора газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid. "Недостаточный объем газа в Инчукалнском ПХГ может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии", - полагают в концерне. "Газпром" подчеркнул, что из хранилища отобран весь газ, закачанный при подготовке к зиме, и сейчас отбор продолжается из запасов предыдущих лет. "До минимального за последние пять лет уровня заполненности осталось всего 100 миллионов кубометров газа (в феврале в среднем в сутки из этого хранилища расходуется более 10 миллионов кубометров)", - добавляется в сообщении компании.

https://1prime.ru/20260212/gaz-867392880.html

прибалтика

финляндия

латвия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, прибалтика, финляндия, латвия, газпром, gas infrastructure europe