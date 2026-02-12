https://1prime.ru/20260212/gosduma-867402779.html
В Госдуме предложили вернуть пенсионерам льготный тариф на электроснабжение
2026-02-12T04:23+0300
энергетика
экономика
россия
сергей миронов
госдума
МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили предоставить пенсионерам льготный тариф на технологическое присоединение к электрическим сетям при подключении объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и садовых домов.
Официальное обращение министру энергетики Сергею Цивилеву с таким предложением имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами обращения выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
"Предлагается вернуть для пенсионеров льготный тариф на технологическое присоединение к электрическим сетям как меру адресной поддержки при подключении объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов", - сказано в письме.
Суть инициативы в установлении для пенсионеров фиксированной льготной платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью до 15 киловатт по принципу социально доступной стоимости при соблюдении условий по удаленности объекта от действующих сетей, а также при ограничении применения льготы одним объектом на одного заявителя.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что доступ к сетям - это "не вопрос комфорта, а проблема безопасности и нормальных условий жизни".
"Справедливая Россия" предлагает вернуть пенсионерам льготный тариф на технологическое присоединение к электросетям. Рассчитываю на поддержку Минэнерго по этому вопросу", - заключил он.
