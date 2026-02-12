https://1prime.ru/20260212/gostinitsy-867421389.html

В России с марта изменятся правила работы гостиниц

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Новые правила предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения вступят в силу в России с 1 марта 2026 года, следует из документа правительства. Новые правила регулируют заселение в гостиницу, при этом часть этих норм фактически уже действует. Так, осенью прошлого года правительство РФ разрешило заселяться в гостиницы по загранпаспорту, а с января текущего - по водительским правам. В целом документ унифицирует регулирование для всех типов средств размещения: гостиниц, баз отдыха, кемпингов и прочих. Теперь гостиницы обязаны ждать постояльца одни сутки - с момента запланированного заселения до расчетного часа на следующий день, отменить бронирование до окончания этого срока они не смогут. Прежние правила разрешали отелям осуществлять так называемое "негарантированное бронирование", при котором турист должен был заехать до определенного часа, иначе бронь сгорала. Также урегулирован вопрос отмены брони туристом: если он отказался от размещения в гостинице до дня заезда, то ему будет возвращена оплата в полном размере. Однако если он сообщил об отмене поздно, приехал в отель с опозданием или вовсе не появился, то с него взимается плата за номер в размере не более чем за сутки. В новой редакции правил прописали, что гостиницы могут в одностороннем порядке отказаться предоставлять номер только при условии полного возмещения туристу убытков. Как и прежде, гостиницы должны бесплатно вызывать скорую помощь, предоставлять аптечку, доставлять корреспонденцию, будить по запросу. Однако с марта 2026 года теперь они не обязаны обеспечивать постояльцев кипятком, но должны быть готовы выдать тонометр. При этом работа всех гостиниц и иных средств размещения туристов будет возможна только, если они состоят в специальном реестре - забронировать номер в не состоящих в нем местах размещения на агрегаторах больше не получится. Как отметил Яковлев, это повысит прозрачность рынка и защиту потребителей. Информация об услугах гостиниц должна будет содержать данные о площади номера, а также об условиях и сроках отмены бронирования. Уточняются требования к договору, в частности он должен будет содержать условия и сроки отмены бронирования, а также условия и сроки возврата предоплаты.

